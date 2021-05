Toisiolaki ei tuo tietosuojan suhteen mitään lisäarvoa käynnissä oleviin tutkimuksiin – tutkittavien tietosuoja pystytään varmistamaan jo käytössä olevien toimintatapojen avulla.

Kansalaisten myötämielinen asenne tutkimuksiin ja Suomen hyvin organisoitunut yhteiskunta ovat vaikuttaneet siihen, että suomalaiset väestötutkimukset ovat kansainvälisesti korkealla tasolla. Iso osa siitä, mitä tiedämme elinympäristön vaikutuksista terveyteen, perustuu väestötutkimuksissa tehtyihin havaintoihin.

Terveystutkimuksissa tutkittavilta kysytään tietoja muun muassa sairauksista ja lääkityksistä. Näitä tietoja on voitu täydentää ja täsmentää terveydenhuollon rekisteritietojen avulla. Tällaista rekisteritietojen tutkimuskäyttöä on tehty yhteistyössä tutkittavien kanssa perustuen heidän antamaansa suostumukseen.

Nykyinen toisiolain (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä) tulkinta on johtanut siihen, että tutkijoille ei enää toimiteta rekisteritietoja liitettäväksi tutkittavilta keräämiinsä tietoihin. Sen sijaan tutkijoiden pitäisi luovuttaa kaikki tutkittavilta kerätyt tiedot uudelle tietolupaviranomaiselle, joka toteuttaa tietojen yhdistämisen rekisteritietoihin ja antaa näin kootun tiedon tutkijoiden käyttöön erillistä maksua vastaan määräajaksi etäkäyttöjärjestelmän avulla.

Pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa rekisteritietojen täydennyksiä tarvitaan usein, mikä nostaa kustannukset kohtuuttomiksi. Toisiolaki tekee myös käytännössä mahdottomaksi kansainväliset yhteistyöt, joissa suomalaisia aineistoja tutkitaan yhdessä ulkomaisten aineistojen kanssa. Lisäksi tietojen luovuttaminen tietolupaviranomaisille on monissa tutkimuksissa ongelmallista, sillä niissä on tutkittaville luvattu, ettei heistä kerättyjä tietoja toimiteta edelleen muille viranomaisille.

Toisiolain tarkoituksena on ollut lisätä tietosuojaa, mutta laki ei tuo tietosuojan suhteen mitään lisäarvoa käynnissä oleviin tutkimuksiin.

Tutkittavien tietosuoja pystytään varmistamaan jo käytössä olevien toimintatapojen avulla. Tutkijat käsittelevät vain sellaisia tietoja, joista tutkittavien tunnisteelliset tiedot on poistettu ja joista yksittäistä tutkittavaa on mahdotonta tunnistaa. Tunnisteellisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen tietoturvallisissa järjestelmissä, eikä niitä käytetä kuin kutsuttaessa tutkittavia uusille käynneille ja pyydettäessä tietoja viranomaisrekistereistä.

Toisiolain tarkoituksena ei varmastikaan ole ollut tutkittavien itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, mutta käytännössä näin on tapahtunut, kun lakia on alettu soveltaa tilanteissa, joissa terveystietojen tutkimuskäyttöön on tutkittavan suostumus.

Olisi syytä nopeasti selkeyttää toisiolain tulkintaa ja todeta, että tutkittavan antaessa suostumuksensa siihen, että hänen itse antamiaan terveystietoja voidaan täydentää rekisteritietojen avulla, ei toisiolakia tulisi soveltaa.

Olli Raitakari

akatemiaprofessori

Linnea Karlsson

väestötutkimuksen apulaisprofessori

Hasse Karlsson

integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori

Jorma Toppari

fysiologian professori, Turun yliopisto

