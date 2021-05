Viime päivinä on ehdotettu peltojen rakentamista Helsingissä ikään kuin niillä ei olisi erityisempää arvoa. Pelloilla ja niityillä on kuitenkin Helsingissäkin suuria virkistys-, maisema-, tutkimus-, opetus- ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

Maankäytön historia lienee monelle tuntematon. Sadan viime vuoden aikana Helsingin niityistä ja pelloista on rakennettu jo noin 90 prosenttia. Useimmissa kaupunginosissa Töölöä myöten oli 90 vuotta sitten peltoja tai niittyjä. Kokonaiset kaupunginosat, esimerkiksi Itäkeskus, on rakennettu pelloille. Puuston peittämä pinta-ala on vähentynyt sadassa vuodessa vain hieman, sillä aiemmin avoimia alueita on myös metsittynyt.

Peltoja tai niittyjä on säilynyt Helsingissä enää mainittavammin neljällä paikalla. Näistäkin Malmin lentokenttää – luonnon monimuotoisuudelle korvaamatonta aluetta – ollaan jo kaavoittamassa asutukseen.

Margus Ellermaa

Helsinki

