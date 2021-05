Globaaleista rokotetilastoista voi kohta alkaa lukea, miten paljon kussakin maassa on vastuullisia aikuisia ja minkä verran vapaamatkustajia.

Kävin viikko sitten ensi kertaa parturissa korona-ajan alkamisen jälkeen. Kotikonstein kyniminen ei enää toiminut, oli pakko rohkaistua.

Parturiliikkeessä kahdeksasta ihmisestä seitsemällä oli maskit. Ovella oli myös kunnon kyltit, että maskeja pitäisi käyttää. Noin kolmikymppinen mies oli silti tullut ilman maskia tuoliin istumaan. Hänen hiuksiaan leikanneella parturilla oli maski.

Ikänsä puolesta kumpaakaan tuskin oli vielä rokotettu. Kun maskin käytöstä on toitotettu kohta vuosi, on vaikea kuvitella, että kyse oli muusta kuin miehen tietoisesta valinnasta.

Lähinnä miehestä tuli mieleen vapaa­matkustaja, joka oman mukavuuden­halunsa takia vaarantaa muiden terveyden.

Yhdysvalloissa rokotetahti on alkanut paikoin hiipua. Jotkin osavaltiot ovat tarjonneet olutta rokotetuille, jotta saisivat heitä houkuteltua piikille. Presidentti Joe Biden on järjestänyt Uberin ja Lyftin kanssa ilmaiset kyydit rokotuksiin. Tinder-deitti­sovelluksesta saa lisämainostusta parin­hakuun, jos on rokotus hankittuna.

Helsingissä suunnitellaan koronarokotebussia, joka toisi heinäkuussa rokotteet helpommin saataville.

Jotta rokotuksilla suojattaisiin lapsia ja muita, joille rokotuksia ei tässä vaiheessa voida antaa, riittävän moni pitää saada rokotettua.

Sama viisaus tässä kuin maskin käyttämisessä: kyse ei ole välin­pitämättömien suojelusta, vaan kaikkien muiden turvallisuudesta.

Maskin käyttämättömyyteen voi olla terveydellisiä syitä, myös parturissa olleella miehellä. Ihan jokaiselle rokotetta ei voi antaa.

Silti globaaleista rokotetilastoista voi kohta alkaa lukea, miten paljon kussakin maassa on vastuullisia aikuisia ja minkä verran vapaamatkustajia.

Rokotekattavuus Israelissa on jämähtänyt nopean alun jälkeen noin 63 prosenttiin. Kun muut maat alkavat päästä samoihin lukuihin, alkaa mielenkiintoinen vertailu: missä maassa rokotteet otetaan ja missä ei?

Käsillä on perverssi tilanne: rikkaiden maiden haluttomille tungetaan pizzan kylkiäisenä rokotetta, ja samaan aikaan köyhissä maissa edes lääkäreitä ja vanhuksia ei ole rokotettu.

Jotenkin toivoisi, että Suomen rokote­kattavuus nousisi hyvin korkealle ilman, että tarvitsee jakaa ilmaisia ämpäreitä tai kehittää muita villejä ideoita.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.