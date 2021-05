Puolustusvoimien rakenteet ja asevelvollisuuden vaatimukset on luotu suomalaisen, kristillisiä arvoja kannattavan miehen lähtökohdista.

Fardowsa Mohamud perui vapaaehtoisen asepalveluksen, sillä Puolustusvoimat kieltää hijabin käytön (HS 19.5.). Omiin arvoihin pohjautuen hän joutui luopumaan unelmistaan suorittaa asevelvollisuus ja ryhtyä rauhanturvaajaksi. Jutun verkkokommentoinnissa sekä Mohamudin sosiaalisessa mediassa monet kyseenalaistivat tämän arvon.

Hijabkielto perustuu Puolustusvoimien mukaan muun muassa tasapuoliseen kohteluun sekä sisäiseen kokemukseen, ettei muutokselle ole tarvetta. Puolustusvoimien rakenteet ja asevelvollisuuden vaatimukset on luotu suomalaisen, kristillisiä arvoja kannattavan miehen lähtökohdista. Muita sukupuolia edustavien, jotka haluavat suorittaa asepalveluksen, tulee pitkälti hyväksyä nämä lähtökohdat sitä varten.

Sotilaallisen puolustuksen luonne on konservatiivinen. Onkin ymmärrettävää, että muutos monimuotoisuutta sallivammaksi on tapahtunut Puolustusvoimissa muuta yhteiskuntaa jäljessä. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus sallittiin vasta 1990-luvulla, joten naisten maanpuolustuksen historia on vielä lyhyt.

Asevelvollisuus koskee nyt ainoastaan miehiä. Olisiko meidän hyödyllistä arvioida uudelleen sitä, keitä asevelvollisuuden tulisi koskea ja missä muodossa? Tulisi pohtia myös sitä, miltä osin rakenteita ja vaatimuksia voisi muuttaa, jotta vähemmistöjen edustajien ja muidenkin kuin miesten olisi helpompi yhdenvertaisesti osallistua asepalvelukseen.

Emilia Xue

Rotterdam, Alankomaat

