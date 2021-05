Viittaan juttuun ”Helsinki aikoo panna myyntiin 15 taloa” (HS 19.5.). Käpylän kaupunginosan perustamisesta tuli vuonna 2020 sata vuotta. Kaupunginosassa on yli 8 000 asukasta, ja määrä kasvaa voimakkaasti täydennysrakentamisen vuoksi. Alueella on vireää harrastustoimintaa, mutta ei ainuttakaan tilaa, jossa kaikenikäiset käpyläläiset voisivat vapaasti kokoontua.

Edustan Käpylän kirjastoyhdistystä, jonka hallituksen kokoukset joudutaan pitämään joko ravintoloissa, yksityiskodeissa tai kirjaston henkilökunnan ahtaissa sosiaalitiloissa. Sama luoviminen koskee kaikkia alueen yhdistyksiä ja harrastuspiirejä.

Kylätilana Pohjolankatu 3:ssa sijaitseva entinen poliisitalo palvelisi juuri sitä yhteisöllistä ja monipuolista toimintaa, jota kaupunki on sitoutunut edistämään ja jota käpyläläiset järjestöt ja Käpylän asukkaat tarvitsevat ja toivovat. Kylätilayhdistys on esittänyt lukuisia erilaisia vaihtoehtoja talon saamiseksi asukkaiden käyttöön. Talo ympäristöineen on suojeltu ja kaavoituksessa tarkoitettu yksinomaan yhteisölliseen käyttöön. Miksi siis varakas kaupunkimme haluaa myydä yksityiskäyttöön talon, joka olisi tärkeä alueen asukkaille?

Elina Saksala

tietokirjailija, Käpylä, Helsinki

