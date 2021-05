Radio- ja tv-ohjelmien tilaaminen ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä ei merkitse journalistisen vastuun luovuttamista Ylen ulkopuolelle.

Toimittaja Tero Kartastenpää käsitteli kolumnissaan Ylen hartaus- ja uskontojournalistisia ohjelmia (HS 18.5.). Lain mukaan niiden esittäminen kuuluu Ylen tehtävään.

Hartausohjelmien määrä on vuosia ollut varsin vakio. Koronavirusvuonna jumalanpalvelusten määrää televisiossa lisättiin ja niistä tehtiin jokaviikkoisia, jotta katsojan on helpompi löytää ne. Lisäys on katettu uusinnoilla.

Televisioitujen jumalanpalvelusten katsojamäärä on ollut seitsemän viime vuotta kasvussa. Hartausohjelmat tavoittavatkin yleisönsä erityisesti televisiossa. Jumalanpalveluslähetyksillä on keskimäärin vajaat 200 000 ja parhaimmillaan yli 350 000 katsojaa. Pisara puolestaan kerää viikoittain vajaat 180 000 katsojaa.

Ylen hallitus nimittää kaikkien hartaus- ja uskontojournalististen ohjelmien päätoimittajat. Vastaava toimittaja tekee päätöksensä aina yleläisenä yhtiön sisällä – niin jumalanpalvelusten kuin kolumnissa mainitun uskontojournalistisen Horisontti-ohjelmankin osalta. Muidenkaan radio- ja tv-ohjelmien tilaaminen ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä ei merkitse journalistisen vastuun luovuttamista Ylen ulkopuolelle.

Hartausohjelmat ovat osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Erityisesti näin koronavirusaikana ne ovat olleet yleisölle tärkeitä, ja niistä on tullut kiittävää palautetta.

Esa Viherä

vastaava tuottaja, Yle

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.