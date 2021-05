Kulttuuriala häviää ravintoloille poliittisen tahdon puutteen vuoksi, mutta taustalla on alan oma repaleisuus.

Ostin viime viikolla helsinkiläisestä ulko­kahvilasta jäätelön ilta­yhdeksältä. Terassi­pöydissä siemailtiin limonadia. Myyjän mukaan kahvila luokitellaan kioskiksi, joten kauppa kävi illallakin.

Absurdia kyllä, samaan aikaan olisi ollut kiellettyä istua urheilu­katsomossa tai kesä­teatterissa, vaikka käsivarsi olisi pursunnut Pfizeria ja turvaväli ollut maksimissa.

Viime viikkoina tämä risti­riita on noussut kulttuuri­alan tuskan symboliksi. Miksi tapahtumat jäävät taas ravintoloiden jalkoihin?

Yksinkertainen selitys on, että se on helppoa.

Pandemian alussa päättäjien oli helppo vähentää ihmiskontakteja yleisötapahtumista, sillä yleisötapahtumien kieltäminen mainittiin torjuntakeinona tartuntatautilaissa jo valmiiksi. Ravintoloita varten taas piti luoda omat pykälänsä.

Koska ravintolasäännöt piti kirjoittaa, niihin saattoi myös vaikuttaa. Kun tällainen maalipaikka aukeaa, joku laukoo – vähintään julkkiskokki Twitterissä.

Samasta syystä eduskunta pääsi luomaan ravintolarajoituksiin nyansseja ja pohtimaan elinkeinovapautta. Kulttuurialan sulusta ei ole tehty yhtä laajaa punnintaa, eikä sulkuihin ole tullut astevaihteluja. Terveysviranomaisten näkökulmasta ei ole tarvinnutkaan: tehokas lakihan on jo olemassa.

Tämä taustakeskusteluissa toistuva selitys on teknisesti eheä mutta ei vedenpitävä. Jos hallituksella olisi ollut poliittista tahtoa, tapahtumille olisi voinut syntyä omia pykäliään, ja puntari olisi ollut sama kuin ravintoloilla. Korvauksetkin olisivat silloin voineet näyttää erilaisilta. Kun tämä pohja on vajaa, rajoitusten purkukin on sekavaa.

Toinen selitys vaatii kysymään, mikä ylipäänsä on ”kulttuuriala”. Pandemiassa toiminta on estetty niin yleisöurheilulta, teattereilta, progemuusikoilta, it-ammattilaisten seminaareja järjestäviltä yrityksiltä kuin Suomen suurimpiin festivaalijärjestäjiin kuuluvalta pörssiyhtiö Sanomaltakin (yhtiö kustantaa myös Helsingin Sanomia). Pandemia on ohjannut tämän sangen sekalaisen joukon ymmärtämään, että kuluttajan näkökulmasta ne ovat osa samaa alaa, jonka ytimessä ovat kohtaamiset ja elämykset.

Jos joukko olisi ollut yhtenäinen jo pandemian alla, ravintolat ja tapahtumat voisivat nyt olla samantapaisessa kehikossa eivätkä kaksilla absurdin erilaisilla raiteilla.

Nyt kenttä on kauniisti sanottuna hajanainen ja toisin sanottuna riitaisa ja repaleinen. Messuyritysten ja apurahoilla elävien taiteilijoiden käsitys hyvästä toiminta­ympäristöstä voi olla hyvin erilainen ja hallinnon saamat toiveet ovat keskenään jopa täysin ristiriitaisia.

Ulkoapäin näyttää ilmeiseltä, että molempien päiden pitäisi muuttua. Hallinnon ongelmista kertoo, että tapahtuma-alan vaatima pitkäjänteinen suunnittelu näyttää tulleen hallituksessa osalle aitona yllätyksenä. Siksi kannattaisi pohtia, onko nykyinen tapa katsoa alaa kulttuuriministeriön taidetuki­keskeisen rakenteen läpi oikea. Kuvaavaa on, että tukea alan freelancereille on nyt jakanut Taiteen edistämiskeskus Taike, joka normaalisti jakaa vertaisarvioituja apurahoja ja pyörittää läänintaiteilijoiden verkostoa.

Ala taas saa pohtia, ovatko tuettu taide ja Suomeen syntynyt ketjuuntunut kulttuuri­bisnes osa samaa kokonaisuutta vai eivät. Pandemia on kirkastanut yhteyttä: jos tuesta elävä kulttuurin juurakko kuihtuu, ei kaupallisella huipulla pian enää ole uusia ideoita. Jos bisnestä ei ole, juurakko ei kasva.

Yhtenäisyyttä saatetaan tarvita pian. Jos kulttuurin ja urheilun rahoitus siirtyy veikkausvaroista budjettiraamiin, aukeaa laukojille uusia maalipaikkoja. Pian valittavat kunnanvaltuustotkin saattavat etsiä säästöjä kulttuurista.

Tämä murros on myös hyvä tilaisuus katsoa, vastaako virastojen ja alan järjestöjen rakenne nykytodellisuutta. Jos ei vastaa, iltajäätelö luultavasti painaa seuraavassakin kurvissa vauhdilla alan ohi.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.