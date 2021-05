Vantaalla on terminaali, jossa ihmiset ovat ”vihaisempia kuin ikinä”

Olemme osoittaneet suurta itsehillintää vaikeassa pandemiatilanteessa. Mutta se pettää heti, kun postilähetys ei tule perille.

Ihminen kestää monia vastoinkäymisiä, hän venyy ja tyytyy, mutta on tilanne, jossa maltillisinkin suomalainen menettää hermonsa niin, että hän antaa sen näkyä.

Silloin, kun paketti ei saavu, ei oikeaan aikaan eikä paikkaan.

Verkkokauppatuotteen noutopiste vaihtuu. Toimitusaika kello 15–20 menee ohi. Seuranta katkeaa, palvelunumero ei vastaa, chat ei tajua, tilausnumero on liian pitkä, ja lähettifirma kommunikoi vain lähettämällä palautekyselyn. Pakettia ei tule.

Silloin on lupa suuttua.

Eräänä päivänä keväällä 2021 tämä tilanne meni merkillisen pitkälle Helsinki-Vantaan lentoaseman liepeillä. Meitä oli logistiikkahallin pihalla isohko joukko. Yhteispohjoismaisen postiyhtiön palvelu oli köhinyt, ja moni oli tarttunut mahdollisuuteen hakea paketti itse terminaalista.

Jonotimme ulkona.

Siinä näki, miltä näyttää yksi rajattomasti kasvava ala: lastauslaitureita, rekkoja, pakettiautoja, laajennustöitä. Monikulttuurinen työntekijäjoukko, todennäköisesti epätyypillisissä työsuhteissa.

Eläväksi tuli Posti oy:n kokoama Kansainvälinen verkkokauppatutkimus 2021: Verkkokaupasta tuontituotteita ostavat kaikenikäiset. Yleisin selite ostotapaan on alhainen hinta. Toinen on halpa toimituskulu. Kolmas on halu saada tietty tuote tai merkki.

Noutopisteestä kannettiin ulos kesärenkaita, varaosia, ruskeita laatikoita, teipattuja pusseja. Lopulta jäljellä odotushuoneessa olimme me, joiden paketti oli yhä – monista hauista huolimatta – löytämättä.

Yksi odottaja tiesi neuvoa, että luovuttaa ei pidä. Paketista ei muuten kuulu enää mitään, näin oli käynyt hänen naapurilleen. Etsintöjä siis jatkettiin, ja odotimme hiljaa maskien takana. Kunnes mies takavasemmalla sanoi: ”Mä en ole koskaan ollut näin vihainen.”

Päät kääntyivät varovasti. Puhuiko hän yksin?

Seuraavaksi ääntänsä korotti mies tiskin lähellä. ”Jos sitä mun pakettia ei löydy, niin katsokaa vaan, mitä tapahtuu.” Hiljaisuus. Mies penkillä kysyi: ”Mitä sitten tapahtuu?” Mies tiskillä: ”Sitten mä kaadan tän talon.”

Lyhyt hiljaisuus. Mies penkillä jatkoi: ”Kaada vaan, mutta varoita ensin, niin mä saan vietyä autoni alta pois.”

Silloin asiakaspalvelija huusi nimeni ja kutsui halliin, jossa liukuhihnat rullasivat, hyllyt täyttyivät, työntekijät risteilivät.

Asiakaspalvelija näytti epätoivoiselta. Hänellä oli pakettini, siemeniä keskieurooppalaisesta kukkakaupasta (edullisesti), ja hän sanoi olevansa hyvin pahoillaan. Viivästyksestä. Paketti oli moitteeton – mutta se ei löytänyt perille, sillä osoitelappu oli mennyt ruttuun.

Mennyt ruttuun.

Siitä Postin verkkokauppatutkimus ei puhunut mitään.

Kirjoittaja on HS:n sunnuntaitoimituksen tuottaja.