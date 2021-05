Jos EU ryhtyy pakotteisiin poliittisin perustein, se ei palvele kansainvälistä oikeutta.

Viime päivinä olemme lukeneet Helsingin Sanomista ansiokkaita juttuja Gazan sodasta ja marokkolaisten siirtolaisten ryntäyksestä Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin. Gazassa kyse on Israelin ja Palestiinan välisestä konfliktista ja marokkolaisryntäyksessä Marokon harjoittama sortopolitiikka valtaamassaan Länsi-Saharassa. Pyrin tässä valottamaan kansainvälisen oikeuden näkökulmaa – ottaen erityisesti kohteeksi EU:n asennoitumisen.

Euroopan unionin piirissä on ollut näkyvänä esillä yritykset sopia pakotteista Venäjää ja Kiinaa vastaan. Venäjän viime aikojen politiikka on ollut ikävää seurattavaa. Venäjän johto kokee jokaisen todellisen opposition edustajan suureksi uhkaksi, joka pitää oitis nujertaa. Aleksei Navalnyin kohtelu on ollut suorastaan naurettavaa.

Kiinan uiguurivähemmistöön suuntaama kova kohtelu on myös saanut paljon huomiota EU:ssa.

Palestiinassa ja Länsi-Saharassa on kyse aiemmin siirtomaiksi alistetun kahden kansan itsemääräämisoikeuden tukahduttamisesta vieraan naapurivaltion toimesta. Tuo tukahduttaminen on johtanut laajoihin ja räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Palestiinassa pääkysymys ei ole väkivalta Israelin ja palestiinalaisten välillä vaan se, että vuosikausien ajan Israel on rakentanut juutalaisille kansalaisilleen siirtokuntia Palestiinaan.

Siirtokuntalaisia on Palestiinassa ainakin puoli miljoonaa, ja siirtokunnat yhdessä Israelin armeijan perustamien turvavyöhykkeiden kanssa ovat pilkkoneet Palestiinan tilkkutäkiksi, jonne palestiinalaisten oman valtion perustaminen ei ole mahdollista. EU:ssa ei ole keskusteltu pakotteista Israelia vastaan sen painostamiseksi purkamaan osan siirtokunnista ja suostumaan palestiinalaisvaltion perustamiseen.

Marokko on vallannut Länsi-Saharan ja riistää sen rannikkoalueen ja aluemeren luonnonvaroja omaksi hyödykseen ja länsisaharalaisten vahingoksi. Euroopan unionin valtiot osallistuvat luonnonvarojen riistämiseen. EU:ssa ei kuitenkaan puhuta pakotteista Marokkoa vastaan maan painostamiseksi sallimaan aidon kansanäänestyksen Länsi-Saharassa sen oikeudellista statuksesta.

Jos EU ryhtyy pakotteisiin poliittisin perustein, se ei palvele kansainvälistä oikeutta. Silloin on parempi siirtää keskustelu pakotteista Yhdistyneisiin kansakuntiin.

Lauri Hannikainen

kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, Helsinki

