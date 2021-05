Jokaisella on oikeus suunterveyteen läpi elämän

Hoidon tulee olla vaikuttavaa ja laadukasta ja hoitoon pitää päästä nopeasti.

Koronatilanne on kasvattanut suun terveydenhuollon jonoja, ja hoitovelkaa on kertynyt arviolta jo noin 1,3 miljoonan potilaskäynnin verran. Suun terveydenhuollon palvelujen saannissa oli ongelmia jo ennen koronapandemiaa, mikä näkyi etenkin hoitojen kohtuuttomana pitkittymisenä potilasturvallisuuden kustannuksella.

Jokaisella kuntalaisella on kuitenkin oikeus saada tarvittavat suun terveydenhuollon palvelut eri elämänvaiheissa. Hoidon tulee olla vaikuttavaa ja laadukasta ja hoitoon pitää päästä nopeasti. Kuntapäättäjien pitää investoida suunterveyden edistämiseen ja hoitoon nyt, jotta sairaiden suiden aiheuttama aikapommi ei räjähdä lähivuosina.

Avainasia on suun sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Suunterveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Suun terveydenhuolto on kunnan asukkaille tärkeä lähipalvelu, jonka saatavuus ja vaikuttavuus lisäävät hyvinvointia.

Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käy hammaslääkärillä. Yksityinen sektori hoitaa noin puolet aikuisista, joten toimiva yhteistyö sektorien välillä on tärkeää. Tarvitaan riittävät resurssit ja toimivat palvelupolut. Potilaalla pitää olla aito mahdollisuus valita hoito julkiselta tai yksityiseltä sektorilta.

Suunterveydestä huolehtiminen on osa kansanterveystyötä, ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen torjuntaa. Syrjäytyminen ja eriarvoisuus eivät saa näkyä ihmisen suusta. Väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja pitää kunnissa kaventaa ja syrjäytymistä ehkäistä moniammatillisella yhteistyöllä.

Sirpa Tilander

puheenjohtaja

Henna Virtomaa

toiminnanjohtaja

Suomen hammaslääkäriliitto

