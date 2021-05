Gatesin ja Muskin kujanjuoksut osoittavat, että värikästä persoonaa uhkaavat huomio­taloudessa suuret riskit.

Microsoftin perustajaa Bill Gatesia pidettiin pitkään tieto­kone­vallan­kumouksen tylsimyksenä. Vauraan perheen poika oli huippu­älykäs koululainen, joka innostui koodaamisesta, perusti rakettimaisesti menestyneen yrityksen, nousi maailman rikkaimmaksi ihmiseksi ja käynnisti yhdessä Melinda-vaimonsa kanssa valtavia hyvän­tekeväisyys­hankkeita Afrikan nälän ja ilmaston­muutoksen voittamiseksi.

Sitten kupla puhkesi. Melindan ilmoitettiin hakevan eroa 27 vuotta kestäneestä avioliitosta. Syynä olivat Bill Gatesin naissuhteet, naisalaisten ahdistelu sekä ennen kaikkea tämän yhteydet järjestelmällisestä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.

Enää Gatesia tuskin kutsutaan tylsimykseksi, muilla nimillä kylläkin. Miljardöörin julkisella kujan­juoksulla ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta Microsoftiin, sillä hän on ajat sitten jättänyt yrityksen.

Toisin on toisen viime aikoina paljon julkisuudessa olleen yritysmogulin Elon Muskin kanssa. Paypalilla ja Teslalla rikastunut Musk on hämmentänyt levottomilla puheillaan ja twiiteillään bitcoinista ja muista kryptovaluutoista. Teslan kurssi on pudonnut noin sata dollaria sen jälkeen, kun Musk höpötteli toukokuun alussa levottomia amerikkalaisessa Saturday Night Live -viihdeohjelmassa.

Muskin on sanottu tekevän taloudelle saman kuin Donald Trump teki politiikalle: muuttaneen sen yhden miehen show’ksi.

Nykyaikainen huomiotalous toimii ihmisten kautta. Sosiaalisessa mediassa harmaat instituutiot häviävät värikkäille persoonille mennen tullen. Jos persoonalla sattuu vielä olemaan rahaa tai esimerkiksi ydinaseiden laukaisunappi, koko maailma kyllä kuuntelee.

Tällainen tyyppi kykenee luomaan rikkauksia yhdellä twiitillä. Yhdellä twiitillä hän voi myös tehdä tavallisesta ihmisestä kuuluisan tai tuhota hänet. Ei ihme, jos hän alkaa tuntea itsensä jumalaksi.

Mutta hän ei ole jumala vaan ihminen kaikkine heikkouksineen. Hän voi olla maailman rikkain henkilö, mutta hänellä on yhä omat turhaumansa, neuroosinsa, pakko­mielteensä ja vanhuuden kalkkeumansa. Siksi hän on valtava riski niille, jotka ovat hänestä riippuvaisia.

On helppo kuvitella, että jossain vaiheessa ihmistä voidaan alkaa pitää ihan liian arvaamattomana olentona hoitamaan todella tärkeitä asioita. Silloin some suljetaan muiltakin kuin Donald Trumpilta.

