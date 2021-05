The Ulkopolitist-lehdessä toimittaja Anna Saraste kirjoittaa, että Euroopassa epätasa-arvo jakautuu yhä enemmän kouluttautuneiden ja kouluttamattomien luokkien välillä.

”Vaikka populistipuolueet eri maissa eroavat jossain määrin toisistaan, lepää niiden kannatuksen kulmakivi tiukasti syrjäseutujen maaperässä.”

”Maaseudulla asuu keskimäärin vähemmän kouluttautuneempaa ja vanhempaa väkeä, jolla on osaltaan selitetty populistien suosiota.”

”Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Belgiassa hallitusten jäsenet ovat lähes yksinomaan korkeasti koulutettuja. Näissä maissa arviolta 70 prosentilla aikuisväestöstä ei ole korkeakoulututkintoa. Huonommuudestaan vakuuttuneet duunarit ja syrjäseutujen asukkaat kääntyvät kuuntelemaan populistipoliitikkoja.”

”Koulutus itsessään ei estä ketään löytämästä yhteyksiä syrjäseuduille ja tekemästä politiikkaa, joka hyödyttää muitakin kuin kaupunkilaisia. Poliittisessa kielenkäytössä on kuitenkin enemmän luotu kuin kurottu umpeen kuilua syrjäseutujen ja kaupunkien välillä.”

”Omassa kuplassa ’muiden’ mielipiteet on helppo tuomita. Ajattelisimmeko me kaupunkilaiset kuitenkin eri tavalla esimerkiksi autoilusta tai fossiilisesta energiantuotannosta, jos olisimme niistä riippuvaisia?”

”Entä kuinka on syrjäseudun omassa kuplassa: miten tulevaisuutta voitaisiin rakentaa yhdessä, eikä kilpailussa kaupunkilaisia vastaan?”

”Aika ajoin meidän (suur)kaupunkien asukkaiden onkin hyvä miettiä, mitä muuta syrjäseuduilla on kuin luontopolkuja ja kansallispuistoja.”

”Euroopan tulevaisuus ja sen kokemat muutokset kuuluvat meille kaikille – ja kysyvät meiltä jaettua huoltajuutta asuinpaikastamme ja taustastamme riippumatta.”

Kirkossa ja kaupungissa kolumnisti Rebekka Naatus pitää kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) oikeudenkäyntiä kulttuurisena toisintona Hannu Salaman Juhannustanssit-romaania koskeneesta 1960-luvun oikeudenkäynnistä.

”Kiistan osapuolina ovat maailman muutoksesta järkyttyneet konservatiivit ja siitä ilon irti ottavat liberaalit. Välissä on tapahtunut muutos, jossa marginaalista on tullut valtavirtaa ja valtavirta on painunut marginaaliin. Homofobinen kristillisyys on muuttunut vähemmistön harrastukseksi.”

”Syytetyn penkillä on entinen syyttäjä. Ja syytetystä on tullut moraalinvartija. Samaan keittoon molemmissa tapauksissa on sotkettu Jumala ja sukupuolimoraali.”

”Kun lain edessä arvioitavaksi pannaan maailmankuvallisesti motivoitu pilkka ja sen merkitys yhteiskuntarauhalle, ollaan hyllyvällä suolla. Vapaan yhteiskunnan pitäisi pystyä ratkomaan nämä asiat muutoin kuin oikeudessa.”