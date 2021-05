Töölönlahden länsirannan alueen puistosuunnittelu on alkamassa lähitulevaisuudessa.

Pertti Salolainen ja Matti Niiranen olivat huolissaan Töölönlahden alueen lintujen ja puiden tulevaisuudesta sekä rakentamisesta (HS Mielipide 20.5.).

Töölönlahden länsirannan alueen puistosuunnittelu on alkamassa lähitulevaisuudessa. Työmme tavoitteena on kunnostaa ja vahvistaa aluetta vehreänä ja viihtyisänä kaupunkipuistona. Alueen luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen on suunnittelun keskeinen lähtökohta.

Lähtötiedoksi kartoitamme parhaillaan rannan salavien kuntoa puu puulta. Puistosuunnittelun osana selvitämme mahdollisuudet uusia salavat vaiheittain. Lisäksi teetämme kattavat selvitykset alueen luonnosta – erityisesti linnuista, kasveista, sudenkorennoista ja vesiselkärangattomista.

Töölönlahden rantavyöhykettä on aikoinaan tuettu paikoitellen matalilla kiviladonnoilla. Osa niistä on painunut vesijättömaan sisään ja osa on sortunut veteen. Eroosion pysäyttämiseksi osa rannasta vaatii suojausta, mutta tähän on muitakin keinoja kuin kivimuurit. Rantaviivaa on mahdollista kehittää luonnonmukaisempaan suuntaan käyttämällä kasvillisuuspeitteistä eroosiosuojausta.

Töölönlahden alueelle valmistuu tänä vuonna Finlandia-talon väistötila Pikku-Finlandia. Puistosuunnitelmassa selvitetään mahdollisuutta uuden kioskin rakentamiseen puiston keskivaiheille. Muuta rakentamista Töölönlahdelle ei ole suunnitteilla lukuun ottamatta puiston peruskorjausta ja läheisiä katuremontteja.

Jussi Luomanen

kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Aino Leskinen

maisema-arkkitehti

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

