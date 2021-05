Lapsiperheiden palveluiden tulevaisuus ei näytä kovin lupaavalta.

Suomen talouden ja työelämän yhtenä suurimpana haasteena on jo pitkään pidetty liian alhaista syntyvyyttä. Vuonna 2020 syntyvyys kääntyi ensi kertaa lievään nousuun ja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä syntyi jälleen enemmän lapsia kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu saattaa siis jatkua tänäkin vuonna. Pelkään pahoin, että siihen ei kuitenkaan ole valmiutta reagoida.

Lapsiperheiden välttämättömät palvelut kipuilevat jo nyt kapasiteettinsa ja työntekijöiden jaksamisen äärirajoilla, eikä tulevaisuus näytä kovin lupaavalta. Niin valtiolla kuin kunnillakin lienee edessä mittavia menoleikkauksia. Tähän pakottaa valtion huima velkaantuminen koronavuoden aikana ja kuntien pitkään jatkunut talouskurimus.

Sote-uudistuksenkin pelätään mahdollisesti lisäävän menoja tavoiteltujen säästöjen sijaan. Lisäksi on epäselvää, onko sote-uudistus sittenkään parantamassa palvelujen laatua.

Samalla, kun odotan onnellisesti ensimmäistä lastani, olen erittäin huolissani lapsiperheiden palveluista. Kätilöt kertovat puutteellisten resurssien uhkaavan jopa synnyttäjien ja syntyvien vauvojen turvallisuutta ruuhkaisina aikoina. Lasten mielenterveyspalvelut ja lastensuojelu eivät kykene huolehtimaan apua tarvitsevista asiakkaistaan. Hoitoon ei pääse, ja muun muassa nuorten väkivaltainen käytös ja hatkaamiset ovat näkyneet otsikoissa.

Koronavuosi on tuonut vielä oman lisänsä, kun harrastukset, kerhot ja vastaavat ennaltaehkäisevät palvelut ovat olleet katkolla ja valtavasti neuvola-aikoja on siirretty ja jopa peruttu. Tästä syntyy hyvinvointivelkaa, mutta millä keinoin se paikataan?

Myös kouluissa tilanne on osin hälyttävä. Lasten psyykkinen oireilu on lisääntynyt, ja perheiden hyvinvointi on huonontunut. Tämä vaikuttaa kiistatta myös oppimiseen ja siihen, mihin opettaja aikaansa käyttää.

Luokanopettajan työssäni teen paljon töitä ohjatakseni tukea tarvitsevia lapsia ja perheitä avun piiriin. Lisäksi opettajat toimivat itse koulukuraattorin ja terveydenhoitajan korvikkeina kuuntelevina korvina ja lapsen hyvinvoinnista huolehtivina aikuisina.

Erityisopetuksen tarve ja resurssit eivät kohtaa, ja samoissa kouluryhmissä on huolehdittavana neurologisia haasteita, käyttäytymisen pulmia, mielenterveyden haasteita ja vaihtelevasti oppimisvaikeuksia ja vajaalla kielitaidolla koulua käyviä lapsia, joista jokaisen tarpeet ovat erilaiset.

Mistä löytyvät rahat ja halu saattaa lapsiperheiden tuki ja peruspalvelut sille tolalle, että seuraavat ikäluokat saavat hyvät mahdollisuudet kasvaa terveiksi ja tuottaviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi?

Elämme parhaillaan syrjäytymisen ja hyvinvointierojen lisääntymisen aikakautta. Löytyykö esimerkiksi tulevilta valtuutetuilta tietoa, taitoa ja rohkeutta puuttua tähän?

Johanna Ylander

luokanopettaja, Vantaa

