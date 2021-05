Hanna Lampinen Kaivosteollisuus ry:stä väitti (HS Mielipide 12.5.), että kaivostoimintaa säädellään tiukasti. Missään ei kuitenkaan esitetä täsmällisiä vaatimuksia kaivannaisjätealueille. Kaivostoimintaa koskevat EU-direktiivit eivät ota kantaa rakennevaatimuksiin vaan siirtävät vastuun asiasta kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

EU on koonnut jäsenmaistaan laajan vertailuasiakirjan erilaisista käytännöistä. Tästä julkaisusta Kainuun ely-keskus on laatinut soveltamisohjeen, jossa esitetään muun muassa, että pohjan tiivisterakenteen paksuusvaatimus savitiivisteelle on 0,1–0,5 metriä.

EU:n kaatopaikkadirektiivin mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla vaatimus samanlaisella materiaalilla on yksi metri ja vaarallisen jätteen alla viisi metriä. Kaivosjätealtailla vesipaine voi lisäksi olla kymmeniä metrejä. Kaatopaikoilla savitiivisteen päälle asennetaan tiiviisti luja kahden millimetrin paksuinen eristyskalvo, joka muodostaa yhdessä savitiivisteen kanssa tehokkaan yhdistelmärakenteen. Vaatimukset täyttävän savitiivisteen rakentaminen on haasteellinen tehtävä, mutta se ehkäisee vuodot tehokkaasti ja pitkäaikaisesti.

Peter Brandt

diplomi-insinööri, tiivisrakenneasiantuntija

Helsinki

Jouni Sarkkila

diplomi-insinööri, ympäristögeoteknikko

Keuruu

