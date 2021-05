Pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta saatava muita aineita suurempi pistemäärä yliopistojen opiskelijavalinnoissa, haetusta opiskelualasta riippumatta, on täysin nurinkurista.

Hämmennyin lukiessani pääkirjoitustoimittaja Annikka Mutasen kirjoitusta ”Matematiikkaa tarvitaan yhä enemmän” (HS Merkintöjä 19.5.).

Kukaan ei varmaankaan ole kieltänyt matematiikan tarpeellisuutta tai sen edellyttämää ajattelukykyä. Matematiikan arvostus ohi muiden koulussa opiskeltavien aineiden on kuitenkin ylimitoitettu ja kertoo ehkä jotain suomalaisen yhteiskunnan arvoista.

Luultavasti moni muukin kuin allekirjoittanut on kuluneiden vuosikymmenien aikana joutunut kuulemaan ihmettelyä ja väheksyviä kommentteja valitessaan lukion pitkän matematiikan sijasta lyhyen oppimäärän voidakseen opiskella enemmän itseä kiinnostavia aineita. Mutanen mainitsi yleissivistävinä aineina fysiikan, biologian, historian, filosofian ja yhteiskuntaopin (siis tässä järjestyksessä!), mikä sekin kertoo aika paljon vallitsevista arvostuksista.

Pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta saatava muita aineita suurempi pistemäärä yliopistojen opiskelijavalinnoissa, haetusta opiskelualasta riippumatta, on täysin nurinkurista. Sen lisäksi että se esimerkiksi humanistisista tiedekunnista opiskelupaikkaa hakevien lukiolaisten mielestä on kohtuutonta, se on myös vahingollista lukion ainevalintojen monipuolisuudelle. Erityisesti niin sanottujen harvinaisten kielten opiskelu (siis muiden kuin englannin) kärsii tästä pisteytysperiaatteesta.

Ei kielten opiskelu ole ”sanojen pänttäämistä”, Mutasen käyttämää ilmaisua lainatakseni. Tällaista triviaalia käsitystä ei luulisi kenenkään enää nykyään markkinoivan.

”Uusi kieli on aina uusi tapa hahmottaa maailmaa”, toteaa kielididaktiikan apulaisprofessori Raili Hildén (Yliopisto-lehti 4/2021). Puhumattakaan siitä, että kieli on avain toisenlaisen elämäntavan ja kulttuurin ymmärtämiseen.

”Kurinalaisen ajattelun koirakoulun” oheen tarvitaan myös aineita, jotka avaavat näkymiä ennestään tuntemattomaan tapaan käsitteellistää maailman ilmiöitä.

Mervi Helkkula

ranskan kielen professori

Helsingin yliopisto

