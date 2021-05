Alueiden vahvuuksiin ja haasteisiin vastaava korkeakoulujärjestelmä on mahdollinen.

Hallitus on antanut koulutuspoliittisen selonteon eduskunnan käsittelyyn. Suomessa on selonteolle selvä tarve – tarvitsemme yhteisen näkemyksen siitä, miten vähenevän väestön osaaminen saadaan kasvuun koko maassa.

Suomen koulutusjärjestelmän tulisi pyrkiä antamaan jokaiselle asuinpaikastaan tai taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet korkeakoulutukseen. Tavoite ei nyt toteudu. Vaarana on, että tulevaisuudessa alueiden eriytyminen kiihtyy.

Etelä-Pohjanmaa on yksi ilmeinen esimerkki väliinputoajasta, jonka haasteisiin nykyinen koulutuspolitiikka vastaa heikosti. Vaikka maakunnassa on maan paras työllisyysaste, Suomen yritysmyönteisin ilmapiiri sekä Suomen parhaaksi arvioitu ammattikorkeakoulu, on korkeakoulutuksen saatavuus maan heikoin. Etelä-Pohjanmaalla on kaikkein vähiten uusia korkeakouluopiskelijoita suhteutettuna 15–24-vuotiaiden ikäryhmään.

Koulutuspolitiikan valinnoilla tehdään konkreettisesti päätöksiä alueiden kilpailukyvystä ja tulevaisuudesta. Nyt on valmisteltava Suomen koulutusjärjestelmä tulevaisuutta varten, mikä edellyttää myös uusia ratkaisuja.

Alueiden vahvuuksiin ja haasteisiin vastaava korkeakoulujärjestelmä on mahdollinen. Se edellyttää korkeakoulutusjärjestelmän laajentamista hyödyntäen uusinta tietoa ja teknologiaa sekä yhteistyötä korkeakoulujen välillä.

Korkeakoulutuksen alueellinen tasapainottaminen yhdessä digitaalisuuden hyödyntämisen, täsmäkoulutusten ja jatkuvaan oppimiseen panostamisen kanssa mahdollistavat koko Suomen osaamistason nostamisen. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin innovatiivista yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä.

Koronaviruskriisin jälleenrakennuksen aika on ovella. Suomen menestymiselle kriittistä on korkea osaamistaso sekä palvelukykyinen ja monitieteinen korkeakoulujärjestelmä. Laadukas koulutus ja osaaminen sekä riittävä innovaatioinfrastruktuuri alueilla takaavat, että uusia ratkaisuja syntyy myös jatkossa ja koko maan menestyspotentiaali pystytään hyödyntämään.

Asko Peltola

Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja

Jaakko Kiiskilä

Seinäjoen kaupunginjohtaja

Jaakko Hallila

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori

Juha Alarinta

Seinäjoen yliopistokeskuksen johtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.