Kruunuvuoren siltahanke on haudattava

Siltahanke on taloudellisesti ja maisemallisesti kestämätön.

Uutisissa on viime aikoina kerrottu Kruunusillat-hankkeesta ja käsitelty aihetta ikään kuin suunnitelma olisi jo lyöty lukkoon ja vastarinta olisi turhaa. Siltahankkeen kustannusarvio on kuitenkin paisunut niin paljon, että tuleva kaupunginvaltuusto joutuu ottamaan siihen kantaa. Osa poliitikoista on jo alkanut epäillä hankkeen järkevyyttä.

Ei vaikuta uskottavalta, että Helsingin kaupungilla olisi varaa noin puolen miljardin euron hintaisiin ökysiltoihin, mutta koulut joutuvat taistelemaan muutamista miljoonista, perusteena ”koronakriisin aiheuttama taloudellinen epävarmuus”.

Siltahanke on taloudellisesti ja maisemallisesti kestämätön. Siltojen rakennus-, ylläpito- ja liikennöintikustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi, kun otetaan huomioon Kruunuvuorenrannan asukasmäärän pienuus.

Aluetta riittää palvelemaan sähkölauttaliikenne, jota parhaillaan valmistellaan (HS 21. 5.). Lautta voitaisiin ohjata Kauppatorin asemesta Katajanokan päähän lähelle raitiovaunupysäkkiä, ja siltarahoilla saadaan useita lauttoja.

Laajasalon sisäiset joukkoliikenneyhteydet kulkevat sujuvasti Herttoniemen metroasemalle, ja siltahanke voidaan haudata. Tähän kannattaa vaaliuurnilla tähdätä.

Kruunuvuorenrannan asukkaat kuulemma odottavat siltoja kuin kuuta nousevaa. Kukaan ei heitä kuitenkaan ole pakottanut muuttamaan alueelle, ja heidän on pitänyt ymmärtää, että puolen miljardin euron raitiotiesilta juuri heille on melkoisen utopistinen lupaus – liian hyvää ollakseen totta, vai mitä?

Markus Lång

filosofian tohtori, Helsinki

