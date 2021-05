Ilman voimassa olevaa passia ovet rajalla eivät aukea eikä oleskelulupaa voi saada.

Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen ja Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors ottivat kantaa Suomen kiristyneeseen laintulkintaan (HS Mielipide 20.5.) tilanteessa, jossa ulkomaalaisella henkilöllä ei ole kansallista passia. Kirjoitusta edelsi Siirtolaisuusinstituutin tutkijoiden teksti tarpeesta parantaa paperittomien asemaa Suomessa (HS Mielipide 10.5).

Asia ei koske ainoastaan paperittomia turvapaikanhakijoita. Haluan nostaa esille Venezuelan, jonka kansalaisille passin hankkiminen tai jatkoajan saaminen vanhaan passiin on lähes mahdotonta maan humanitäärisen ja poliittisen kriisin vuoksi.

Asia tuli ajankohtaiseksi suomalais-venezuelalaisessa perheessämme, kun ensimmäinen lapsemme ilmoitti tulostaan ollessamme ulkomaankomennuksella suomalaisen työnantajan palveluksessa EU:n ulkopuolella niin sanotussa kolmannessa maassa. Raskauden vuoksi perheemme on palattava Suomeen, mutta alkuvuonna vanhentuneen passinsa vuoksi aviomieheni on jumissa komennusmaassa. Passin uusiminen on kestänyt jo kauemmin kuin uuden ihmiselämän kehittyminen kohdussa. Ilman voimassa olevaa passia ovet rajalla eivät aukea eikä oleskelulupaa voi saada.

Muutama vuosi sitten Espanja teki muille EU-maille kyselyn liittyen venezuelalaisten passivaikeuksiin ja EU-maiden toimenpiteisiin tilanteen vuoksi. Tuolloin Suomi ei tunnistanut ongelmaa vedoten venezuelalaisten oleskelulupahakemusten vähäiseen määrään.

Keskustelu Suomessa olevien venezuelalaisten kanssa kuitenkin paljastaa, että tilanne aiheuttaa kärsimystä myös Suomen rajojen sisäpuolella. Nettisivu, jonka kautta venezuelalaisten on passihakemuksensa tehtävä, toimii vain pätkittäin. Maksut takkuavat, ja hakemuksia ja jo tehtyjä maksuja katoaa systeemistä. Uuden passin saamiseen tarvittavaan tunnistautumiseen liittyvää tapaamista on odotettava kuukausia, mikäli sitä saa lainkaan. Musta pörssi rehottaa, ja laittomat välittäjät perivät hakemusten edistämisestä suuria summia. Kokonaisuudessaan prosessi voi kestää jopa vuosia.

Suomi korostaa mielellään asemaansa kestävän kehityksen edistäjänä ja yhtenä maailman vähiten korruptoituneista maista. YK:n kestävän kehityksen 16. tavoite on edistää rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa. Valitettavasti tämä ei toteudu Venezuelassa eikä monessa muussa maailman maassa.

Inhimillisyyden nimissä ja todellisen edelläkävijyyden saavuttamiseksi Suomen maahanmuuttopolitiikan tulee sisältää vaihtoehtoja niihin tilanteisiin, joissa maahan saapumiseen ja sinne jäämiseen vaadittavien dokumenttien saaminen laillisesti kohtuullisessa ajassa on mahdotonta sekä tukea myös tilanteissa, joissa jumissa ulkomailla on sellainen ihminen, jolla on Suomeen selvät suhteet.

