Normaalin vuorovaikutuksen lainalaisuudet eivät päde väkivaltaisessa suhteessa. Näitä haasteita ei ratkota muutamalla ohjaustapaamisella hyvässäkään dialogissa.

Minna Autere (HS Mielipide 20.5.) puolusti ammattitaitoista sovittelua tapana ratkoa lähisuhteissa tapahtuneita väkivaltarikoksia ja tarjota tukea osapuolille.

Naisten linja Suomessa ry on kahdenkymmenen vuoden ajan auttanut ja tukenut naisia ja tyttöjä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa ja sen uhkaa. Kuulemamme väkivaltaa kokeneiden naisten kokemukset lähisuhdeväkivallan sovittelusta ovat lähes poikkeuksetta kylmääviä.

Sovittelukokemukset ovat nousseet esiin erityisesti vertaisryhmissämme. Olemme kohdanneet lukuisia naisia, jotka eivät ole uskaltaneet sovittelussa ilmaista tyytymättömyyttään tulokseen tai kertoa rehellistä näkemystään tapahtumista. Kuten Veronika Honkasalo ja Katju Aro kirjoittivat (HS Mielipide 8.5.), voimme mekin allekirjoittaa sen, että monet naiset ovat kuvanneet sovitteluprosessia jopa uudelleentraumatisoivaksi. Osalle naisista jo väkivallan tekijän kanssa samassa tilassa oleminen on aiheuttanut pelosta lamaantumista. Väkivaltaisen ihmissuhteen eriarvoinen valta-asetelma voi olla läsnä myös sovittelutilanteissa, vaikkei se näkyisi ulospäin.

Sovittelukokemuksiin on liittynyt myös epäuskoa ja turhautumista: manipulatiivinen väkivallan tekijä on voinut hetken ilmaista katumusta ja saanut siten kuitattua pahimmillaan vuosia kestäneet uhkaukset, nöyryyttämisen ja pakottamisen. Tällainen on saattanut luoda väkivaltaa kokeneelle tunteen siitä, etteivät muut ymmärrä, mitä itselle on tapahtunut ja kuinka syvästi se on vahingoittanut. Se syö kokijan luottoa oikeuden toteutumiseen.

Ulkopuolinen olo, häpeä ja syyllisyys ovat tyypillisiä tunteita väkivaltaa kokeneille. Hyvääkin tarkoittavat, mutta jollain tavalla heidän kokemuksensa ohittavat kohtaamiset viranomaisten kanssa voivat entisestään vahvistaa näitä tunteita. Koemme Naisten linjalla suurta huolta siitä, että lähisuhdeväkivallan sovittelu vaarantaa väkivallan kokijan toipumisen ja saattaa jopa asettaa hänet uudestaan alttiiksi väkivallalle.

Lähisuhdeväkivalta on äärimmäisen vaikeasti purettava ilmiö, johon kietoutuu sukupuolten välistä yhteiskunnallista epätasa-arvoa, vaiettua kulttuuriperintöä, mielenterveyden häiriöitä ja usein ylisukupolvista traumatisoitumista. Kokenut väkivaltatyön ammattilainenkin lähestyy tätä ongelmakenttää nöyrästi, ymmärtämään pyrkien ja oman osaamisen rajoja terveesti kyseenalaistaen. Normaalin vuorovaikutuksen lainalaisuudet eivät päde väkivaltaisessa suhteessa. Näitä haasteita ei ratkota muutamalla ohjaustapaamisella hyvässäkään dialogissa.

On tärkeää, että väkivaltaerityistä ammattiapua on tarjolla sekä tekijälle että kokijalle. Sovittelijat ovat oman alansa asiantuntijoita, mutta lähisuhdeväkivalta on monimutkainen, asianomistajan hyvinvointia ja minäkuvaa rikkova sekä ihmisoikeuksia loukkaava rikos, jonka käsittelyssä sovittelu ei saa olla vaihtoehto rikosprosessille.

Ada Kairavuori

viestinnän suunnittelija, Naisten linja Suomessa ry

sekä Naisten linjan vertaisryhmäohjaajat

