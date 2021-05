Kaava-asioissa asukkaiden kuuleminen on näennäistä

Asukkaiden osallistumisella luodaan kestävää, suvaitsevaa ja palvelevaa asuinympäristöä.

Kaavoitusta suunniteltaessa laki edellyttää asukkaiden kuulemisen yhdeksi lähtökohdaksi. Hiljattain Helsingin Sanomissa oli laaja selvitys siitä, kuinka tämä on toteutunut. Vaikka monin paikoin kuulemisella ei ollut mitään vaikutusta lopputulokseen, joissain paikoin lähes kaikki huomautukset olivat johtaneet myönteiseen tulokseen.

Mitä sitten tarkoittaa tehokas, asiallinen kuuleminen? Kysymys on päätöksen lainmukaisuuden tutkimisesta. Käytännössä se merkitsee sitä, että vältytään valituksilta ja päästään tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vastakohtana huomiotta jättäminen saattaa johtaa joskus vuosia kestävään valituskierteeseen, jolloin suunnittelu pysähtyy. Viime aikoina on Korkein hallinto-oikeus jopa hämmästyttävän usein joutunut kumoamaan mittavia hankkeita eli valitukset ovat johtaneet tulokseen. Siis odotetaan jälleen vuosikausia.

Miten tästä umpisolmusta päästään eroon? Kunnat ovat kansalaisia varten tuottamassa palveluja; lain mukaan maankäytön suunnittelussa selvitetään asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus. Painostuksesta huolimatta kaavoitusprosessiin ei todennäköisesti ole tulossa rajoituksia ja valituskieltoa.

Umpikujasta nopeampaan toimintaan päästään aidolla kansalaiskuulemisella, ei vain muotoja noudattaen. Valitusmylläkästä eroon pääsemällä palvelut ja yhdyskuntarakenne muodostuvat nopeammin. Ehdottomasti on hylättävä sellainen menettelytapa, jossa valtuusto asettaa itselleen määräajan esimerkiksi yleiskaavan hyväksymiselle.

Kansalaisia palveleva yhdyskunta rakenteineen, palveluineen ja nykyajan vaatimukset täyttävine kauneus, kulttuuri ja luontoarvoineen vaatii sisällöllistä perehtyneisyyttä, joka ei voi olla kiinni kiireaikatauluista. Se, mihin asetamme esimerkiksi terveyspalvelut, koulut ja kirjastot, on monisyinen kokonaisuus. Myös kuntien valtuutetuilla on lain mukaan vastuu päätöksistään. Laillinen menettely on asetettava kiireen edelle.

Matti Metsäranta

oikeustieteen lisensiaatti, Espoo

