Lasten jättäminen Syyriaan oman onnensa nojaan ja siellä mahdollisesti terroristien hoiviin on pahin mahdollinen vaihtoehto.

Helsingin Sanomissa kerrottiin (18.5.) Tanskan hallituksen muuttaneen aiempaa kielteistä linjaansa koskien Syyrian leireillä olevien kansalaistensa palauttamista Tanskaan. Mielenmuutoksen syynä on, että Tanskan turvallisuuspalvelun arvion mukaan lapset ovat suuremmassa radikalisoitumisen vaarassa Syyriassa kuin Tanskassa.

HS:ssa haastatellun jihadismitutkija Juha Saarisen mukaan myös muualla Euroopassa turvallisuusviranomaiset ovat alkaneet pitää ihmisten tuomista takaisin Eurooppaan turvallisempana ratkaisuna. Myös ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner piti Tanskan suunnanmuutosta odotettuna.

Ulkomaisten turvallisuusviranomaisten muuttuneet kannat ovat jo arkijärjellä ajatellen perusteltuja vähänkin lasten ja nuorten oloja tunteville. Tästä huolimatta Suomen suojelupoliisi ei ole katsonut tarpeelliseksi muuttaa aikaisempaa riskiarviotaan konfliktialueelta palaavien suomalaisten muodostamasta turvallisuusuhasta.

Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, uhkaako palauttaminen meidän tämänhetkistä turvallisuuttamme tai turvallisuudentunnettamme. Tärkeämpää on arvioida sitä, millä tavoin tätä mahdollista uhkaa voidaan parhaiten vähentää ja tarvittaessa kontrolloida. Sen vuoksi Syyriasta palaavia lapsia ja heidän äitejään on tuettava riittävästi heidän sopeutumisessaan normaaliin elämään. Selvää on, että sopeutuminen on sitä vaikeampaa, mitä pitempään asianomainen on joutunut viettämään Syyriassa epäinhimillisissä ja hengenvaarallisissa oloissa.

Lasten jättäminen Syyriaan oman onnensa nojaan ja siellä mahdollisesti terroristien hoiviin on pahin mahdollinen vaihtoehto, minkä ulkomaiset turvallisuusviranomaisetkin ovat nyttemmin todenneet. Jossain vaiheessa leirit puretaan, ja Suomen kansalaiset ovat aina oikeutettuja palaamaan Suomeen, kun he itse siihen kykenevät.

Silloin, ehkä vuosien kuluttua, voi olla kysymys todellisesta turvallisuusuhasta. Emmehän haluaisi siirtää tätä uhkaa lastemme hoidettavaksi?

Mitä tulee lasten äitien mahdolliseen rikosvastuuseen, kurdiviranomaiset eivät pysty järjestämään alueella kansainväliset minimivaatimukset täyttäviä oikeudenkäyntejä. Sen vuoksi äitien mahdollisen rikosvastuun selvittäminen on asianmukaisinta suorittaa täällä Suomessa.

Lasten yleismaailmalliset oikeudet velvoittavat jo sinänsä valtiota toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen. Suomen turvallisuus ei ole ristiriidassa tämän velvoitteen kanssa, vaan turvallisuustekijätkin päinvastoin puoltavat pikaista kotiuttamista. Suomalaisilla on oikeus odottaa, että turvallisuusviranomaisemme kykenevät ulkomaiden tapaan tukemaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Antti Jokela

prosessioikeuden emeritusprofessori, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.