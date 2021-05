Toisiolain tavoitteena on parantaa terveystietojen tutkimuskäyttöön liittyvää tietosuojaa

Olisi tärkeää, että Suomen lainsäädännössä tarkennettaisiin ja selvennettäisiin tutkittavien suostumuksen asemaa.

Olli Raitakari, Linnea Karlsson, Hasse Karlsson ja Jorma Toppari nostivat mielipidekirjoituksessaan (HS 21.5.) esiin toisiolain (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä) tulkintaan liittyviä huolia.

Kun kansalaisten terveystietoja irrotetaan rekistereistä tutkimusta varten, tarvitaan siihen Suomessa viranomaisen lupa. Näin myös kirjoittajien esiin nostamissa väestötutkimuksissa, joissa tutkittavilta kerätyn tiedon yhdistelyyn kansallisiin rekisteritietoihin on pyydetty tutkittavien suostumus.

Toisiolain myötä lupien myöntäminen on keskitetty yhden luukun periaatteella Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiseen Findataan, joka myöntää tutkimuskäyttöä varten tietoluvat silloin, kun tietoja yhdistellään useasta eri rekisteristä. Väestötutkimusten ja muiden pitkittäistutkimusten tarpeisiin on Findatassa kehitetty niin sanottu rullaava tietolupa, jossa lupaa haetaan ja maksetaan vain kerran ja päivitykset tuoreella tiedolla hoituvat kevyemmällä menettelyllä.

Eri rekistereistä koottujen tietojen yhdistämisessä periaatteena on, että tietoluvan antanut viranomainen yhdistelee poimitut tiedot henkilötunnuksen avulla ja poistaa suorat tunnisteet ennen aineiston luovuttamista tutkijalle. Tutkijat eivät saa käsitelläkseen kansalaisten henkilötunnuksia, eivätkä he siten pysty linkittämään tietoluvan varaisia tietoja edelleen hallussaan oleviin muihin aineistoihin. Tämä sinällään on jo varsin vahva tietosuojatoimi.

Tutkittavien suostumusta edellyttävissä tutkimuksissa, kuten väestötutkimuksissa tai kliinisissä lääketutkimuksissa, tutkijoilla on lähtökohtaisesti hallussaan tutkittavien henkilötunnukset. Kun aineistoja sitten yhdistellään luvanvaraisiin rekisteritietoihin, on perusteltua tarkastella, mitkä ovat viranomaisen suorittaman henkilötunnusten poistamisen tietosuojavaikutukset. Olisi myös tärkeää, että Suomen lainsäädännössä tarkennettaisiin ja selvennettäisiin suostumuksen asemaa.

Toisiolain tietolupiin perustuvien aineistojen käsittely edellyttää 1.5.2021 alkaen suljettua tietoturvallista käyttöympäristöä, jossa on varmistettu käyttäjien luotettava tunnistautuminen ennen tietoihin pääsyä sekä tietojärjestelmän riittävä ja ajanmukainen suojaus siihen mahdollisesti kohdistuvia viruksia ja murtoyrityksiä vastaan. Findata soveltaa säännöstä 1.5. jälkeen jätettyihin uusiin hakemuksiin. Jo käynnissä olevien tutkimusten tekoa voidaan jatkaa nykyisissä käyttöympäristöissä.

Johanna Seppänen

johtaja, Findata

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.