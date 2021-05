Viime päivinä mediassa on epäilty nelikymppisten intoa hakeutua koronavirusrokotuksiin. Uskon, että nelikymppisillä on vahva halu ottaa rokotus. Ongelma saattaakin olla se, että työnantajan halu on heikompi, ja siksi päiväaikoja jää käyttämättä.

Helsingin kaupunki on linjannut, ettei rokotus ole työaikaa. Tartuntatautilain mukaan työntekijällä on oikeus käydä rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Rokotuksiin pääsee myös iltaisin ja lauantaisin, mutta ajan saaminen menee pidemmälle. Samaan aikaan päiväaikoja jää käyttämättä.

Helsingin kaupunki, muuttakaa linjausta heti, jotta kaikki ajat tulevat käyttöön!

Jasmin Lindqvist

luokanopettaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.