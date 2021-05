Jos esimerkiksi saatujen aluehallintoviraston varoitusten ja huomautusten määrä vaikuttaisi tarjoajan laatupisteytykseen, tarjoajien olisi kiinnitettävä laajasti huomiota toimintansa virheettömyyteen.

Helsingin Sanomien laaja juttu perintätoimistojen toimintatavoista (23.5.) nosti esiin tuoreita epäkohtia perintätoimialalla. On kestämätöntä, että nykyinen järjestelmä mahdollistaa jutussa mainittujen rekisteröimättömien, epämääräisten yritysten toiminnan. Mutta myös meidän vakiintuneiden toimijoiden on katsottava peiliin: perintätoimiala on itse vastuussa maineestaan, ja me voimme siihen itse toiminnallamme vaikuttaa.

Kuten jutussakin kerrottiin, perinnällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli yritysten maksuliikenteen ylläpidossa. Sen roolin pitää olla luotettava. Se vaatii kaikilta toimijoilta avoimuutta ja epäselvän lakikielen ja prosessiin vetoamisen sijaan ratkaisunhalua ja kuuntelua.

Jutussa mainittiin erikseen kuntien vastuu perinnän ulkoistuksissa. Väitän, että perintätoimiston valinta voi olla jokaiselle toimeksiantajalle vastuullinen teko. Tällöin hankinnassa pitää keskittyä pelkän hinnan sijaan perintätoimien laatuun ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Ei siis riitä, että kilpailutuksessa vaaditaan lain tai hyvän perintätavan noudattamista. Jos esimerkiksi saatujen aluehallintoviraston varoitusten ja huomautusten määrä vaikuttaisi tarjoajan laatupisteytykseen, tarjoajien olisi kiinnitettävä laajasti huomiota toimintansa virheettömyyteen.

Kuten jutussa kerrottiin, perinnässä oleva asiakas on edelleen toimeksiantajan asiakas. Se, miten perintä hoidetaan, vaikuttaa mielikuvaan sekä perintätoimistosta että velkojasta.

Valvovalla viranomaisella ei nyt ole riittävästi työkaluja puuttua toimintaan muuten kuin sille tehtyjen valitusten kautta. Siksi jutussa mainitut aluehallintoviraston tarkastuskäynnit olisivat kannatettava uusi keino valvontaan.

Jennie Flink

toimitusjohtaja, OK Perintä

