Helsingin valtteja ovat vehreys ja luonnonläheisyys. Panostetaan niihin, sillä niitä ei saa kauppakeskuksista tai verkkokaupoista.

Viime päivinä on kirjoiteltu Helsingin keskustan autioitumisesta. Yhdeksi suureksi syyksi on nostettu autoilun vaikeus keskustassa.

Olen eri mieltä siitä, että Helsingin keskustaan olisi vaikea tulla autolla. Toisin kuin valtaosassa isoista kaupungeista, Helsingin keskustan alla on valtavan hieno parkkihallien verkosto. Kampin, Forumin ja Stockmannin yhteydessä on parkkihallit. Lisäksi isoja halleja on muun muassa Rautatieasemalla, Erottajan tienoilla, Kasarmitorilla ja Kaisaniemessä. Parkkihallit ovat helppokäyttöisiä, siistejä ja turvallisia, ja niissä on aina hyvin tilaa. Edullisia ne toki eivät ole. Mistä tahansa ydinkeskustan liikkeestä on vain minuuttien kävelymatka lähimpään parkkihalliin. Onkin vaikea kuvitella, että autoilun vaikeus olisi suurin syy keskustan kuihtumiselle.

Uskon, että tulevaisuudessa kuluttajien käyttäytyminen jakaantuu entistä voimakkaammin yhtäältä tehokkuuteen ja helppouteen ja toisaalta elämyksellisyyteen ja yllätyksellisyyteen. Kauppakeskukset, samoin kuin verkkokaupat, tarjoavat ennen kaikkea helppoutta ja tehokkuutta. Siksi esimerkiksi Hennes & Mauritzin päätös sulkea keskustan liikkeensä ja keskittyä kauppakeskuksiin ja verkkokauppaan on ymmärrettävä.

Kaupunkien keskustat puolestaan vetävät ihmisiä elämyksillä ja palveluilla, ja Helsinki tarvitseekin uudenlaisia palveluntarjoajia. Helsingin valtteja ovat vehreys ja luonnonläheisyys. Panostetaan niihin, sillä näitä ei saa kauppakeskuksista tai verkkokaupoista. Täytetään kadut ja puistot kauneudella, kahviloilla, ravintoloilla ja erilaisilla elämyksillä. Mitä viehättävämmän ympäristön me voimme kaupunkilaisille tarjota, sitä enemmän he haluavat viettää aikaa kaupungin kaduilla vaellellen liikkeestä toiseen.

Olen jo pitkään toivonut, että Pohjoisesplanadi suljettaisiin autoilta ja että kadunvarrella olevat kahvilat ja ravintolat laajentaisivat toimintaansa kadulle vaikka katetuin terassein. Tuodaan elämyksellisyyttä myös maan alla risteilevään tunneliverkostoon ja tehdään siitä miellyttävä ympäristö siihen vuodenaikaan, kun ulkona ei juuri viihdy.

Luxbagin Jarmo Pouttu kommentoi (HS 16.5.), että monen tonnin laukkua ei tulla ostamaan metrolla. Haluan uskoa, että nykyajan hyvätuloiset kuluttajat näkevät mahdolliseksi käydä laukkuostoksilla auton lisäksi kävellen, polkupyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Omassa taloudessani on kaksi autoa, mutta kävelin hiljattain keskustaan ihan vain kävelemisen ilosta. Poikkesin matkalla ostoksilla muutamassa putiikissa, joihin tuskin olisin eksynyt, jos olisin karauttanut autollani suoraan päämäärääni, sivulleni vilkuilematta.

Jenni Seeberg

Helsinki

