Jos myöntämiskäytäntöä halutaan muuttaa, se edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.

Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen ja Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors kirjoittivat (HS Mielipide 20.5.) muukalaispassien myöntämiskäytännöstä. Heidän mielestään laintulkinta on kiristynyt eikä lakia tulkita perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti.

Muukalaispassi on kansallisen passin sijasta annettava ulkomaalaisen matkustusasiakirja, jonka Maahanmuuttovirasto myöntää. Myöntämisen kriteerit on määritelty ulkomaalaislaissa. Jos myöntämiskäytäntöä halutaan muuttaa, se edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.

Työperusteisen oleskeluluvan ja myös muiden oleskelulupien edellytys on lain voimaantulosta lähtien ollut, että hakijalla on kansallinen passi tai muu matkustusasiakirja. Passi varmistaa hakijan henkilöllisyyden ja kansalaisuuden. Lainsäädäntö määrittää tilanteet, joissa vaatimuksesta voi poiketa.

Muukalaispassi voidaan myöntää ulkomaalaiselle, joka ei voi saada kotimaansa passia, hän on kansalaisuudeton tai sille on erityinen syy, kuten hakijan kotimaassa vallitseva sisällissodan jälkeinen sekava tilanne. Lisäksi muukalaispassin saa, jos hakijalla on oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.

Ulkomaalaislaki määrittää tarkasti ne tilanteet, joita matkustusasiakirjaedellytys ei koske. Niitä ovat esimerkiksi turvapaikka tai ihmiskaupan uhrille myönnettävä oleskelulupa. Yleisesti oleskeluluvan edellytykset ovat kaikille hakijoille samat.

Oleskeluluvan saamista on vuonna 2017 ulkomaalaislain sallimissa rajoissa helpotettu. Jos turvapaikanhakijana tullut täyttää muuten työntekijän oleskeluluvan edellytykset, mutta hänen passinsa on vanhentunut ja uusiminen ei ole mahdollista, matkustusasiakirjaedellytyksestä on poikettu ja asiassa on katsottu olevan erityinen syy muukalaispassin myöntämiselle. Jos myöntämistä muuten pyritään helpottamaan, se on lainsäädännöllinen kysymys. Sisäministeriön mukaan vuonna 2021 laaditaan selvitys siitä, onko matkustusasiakirjaedellytykseen ja muukalaispasseihin liittyvää lainsäädäntöä tarve muuttaa.

Paperittomuus on yhteiskunnallinen ongelma, johon ei valitettavasti ole helppoa ratkaisua. Pidämme myös Maahanmuuttovirastossa tärkeänä, että ratkaisuja näihin haasteisiin selvitetään.

Tirsa Forssell

oikeuspäällikkö, oikeus- ja maatietoyksikkö

Maahanmuuttovirasto

