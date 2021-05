Koronaviruskriisissä on havahduttu siihen, että globaalit markkinat tuovat myös omat riskinsä Suomelle. Merkittävä osa esimerkiksi lääkkeiden raaka-aineista ja terveystuotteista tuotetaan nykyään Intiassa ja Kiinassa. Jo ennen koronaviruskriisin alkua terveydenhuollossa on ollut arkipäivää, että eräät lääkevalmisteet eivät olleet tuotanto-ongelmien vuoksi kuukausia saatavina, mikä on tuottanut potilaille ongelmia.

Koronatilanteen huononnuttua Intiassa koronavirusrokotteiden maasta vientiä rajoitettiin voimakkaasti, mikä sinänsä on aivan looginen päätös. Hätätilassa on vaikea perustella omalle kansalle, että esimerkiksi lääkkeitä tai rokotteita vietäisiin muualle maailmalle.

Siksi onkin tärkeää, että Suomi ja Eurooppa panostavat esimerkiksi lääkkeiden raaka-aineiden tuotannossa omavaraisuuteen. Tässä asiassa voisi esimerkiksi päivittää Kelan korvauskriteereitä ja myös kuntien ja sairaanhoitopiirien hankintakriteereitä.

Juha Richter

lääkäri, Oulu

