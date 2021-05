Matematiikka on kehittyvä tiede, jossa pääaloja on toista sataa.

Tietokirjailija Heikki Nevanlinna otti kantaa matematiikan kouluopetukseen (HS Mielipide 23.5.). Kirjoituksessa tuli esiin kaksi yleistä väärää käsitystä.

Nevanlinna uskoo, että matematiikan tehtävä on joko oikein tai väärin. Kuitenkin valtaosa opiskelijoiden ratkaisuista on osittain oikein. Jos tehtävän asteikko on nollasta kuuteen, tyypillinen pistemäärä helposta tehtävästä on neljä tai viisi ja vaikeammasta ykkösestä kolmoseen. Päinvastoin kuin Nevanlinna luulee, tehtävien tarkastaminen ei ole helppoa. Oikeaan ratkaisuun on usein monta aivan erilaista tapaa. Oikeudenmukainen pisteytys eri reittiä kulkeneiden ja vajaaksi jääneiden ratkaisuyritysten välillä on todella aikaa vievää.

Toinen perustavanlaatuinen väärinkäsitys koskee matematiikan luonnetta. Matematiikka ei ole laskentoa. Laskusääntöjä ulkoa opettelemalla lukion matematiikassa ei pitkälle pötkitä. Jokainen voi koettaa, miten niillä esimerkiksi pitkän matematiikan ylioppilaskokeessa selviäisi.

On totta, että matematiikkaa sovelletaan yhä useammalla alalla. Mutta lukion matematiikanopetuksen tavoite ei ole pelkästään antaa perustaitoja soveltajille. Tarvitsemme myös alan eksperttejä. Matematiikka on kehittyvä tiede, jossa pääaloja on toista sataa.

Matematiikka ei ole kone, eikä opetuksen tavoite ole kouluttaa koneen käyttäjiä. Matematiikka on taidetta. Sen alalle halutaan ihmisiä, jotka kykenevät säveltämään uusia sivuja tieteiden kuningattaren kirjaan.

Jyrki Rauhalinna

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.