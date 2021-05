Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

Satu Immonen kirjoitti (HS Mielipide 20.5.) isojen päiväkotien rakentamisesta Helsingissä. Länsi-Pakilan päiväkodin ja alkuopetuksen uudisrakennus on tulossa päiväkoti Havukan nykyiselle tontille. Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa asukastilaisuuksissa vuosina 2018–2019.

Asukkaita on kuultu eri vaihtoehdoista koskien päiväkodin, esiopetuksen, ala- ja yläasteen toiminnan sijoittumisista. Myös henkilöstö on osallistunut suunnitteluun kaikissa vaiheissa. Tarvitaan uutta tilaa, joka vastaa ja mahdollistaa tämän päivän opetussuunnitelmien mukaista kasvatus- ja opetustoimintaa.

Rakennuksen suunnittelu sekä tuleva päiväkodin ja koulun yhteistyö perustuvat yhdessä laadittuun pedagogiseen suunnitelmaan. Pedagogisessa suunnitelmassa kuvataan, miten tilassa toimitaan sekä toteutetaan kasvatus- ja opetustyötä. Päiväkodilla ja koululla on omat tilansa sekä yhteisiä tiloja. Keskeistä on toiminnallinen oppiminen, leikki, liikkumisen edistäminen, taideaineiden oppiminen, tilojen joustava käyttö ja muunneltavuus sekä oppijoiden oppimista aktivoivat tilat.

Ryhmätoimintaan ja eriyttämiseen on tiloja. Päiväkotilasten ryhmillä ja koululaisilla on omat tilansa ja ryhmille nimetyt aikuiset, jotka vastaavat lasten turvallisuudesta ja toiminnan laadusta. Päiväkotilasten ja esiopetusikäisten kannalta siirtymä eskarista kouluun on luonteva ja joustava, kun toiminta on samassa rakennuksessa.

Päiväkodin piha vastaa kooltaan Helsingissä käytössä olevaa mitoitusta. Lisäksi ulkoilussa hyödynnetään lähialueen puistoja ja metsiä, kuten esimerkiksi lähellä olevaa keskuspuistoa. Päiväkodin ja koulun työntekijät tekevät yhteistyötä ja rakentavat yhtenäistä toimintakulttuuria uudessa päiväkoti-koulurakennuksessa. Lapsille tämä kokonaisuus tarjoaa uudet toimivat tilat, jossa oppiminen ja koululaisten iltapäivätoiminta jatkuvat tutussa ympäristössä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta alkuopetukseen.

Jarmo Raveala

yksikön päällikkö, kaupunkiympäristön toimiala

Satu Järvenkallas

varhaiskasvatusjohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Outi Salo

perusopetusjohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.