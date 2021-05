On hienoa, että uimahalleja on avattu erityisryhmille. Eräs erityisryhmä on kuitenkin jäänyt huomiotta – raskaana olevat. Liikunta raskausaikana edistää odottavan äidin ja kehittyvän sikiön terveyttä. Liikunta vähentää raskausdiabeteksen, keisarinleikkaukseen joutumisen ja sikiön suurikokoisuuden riskiä, edistää palautumista synnytyksen jälkeen ja kohentaa mielialaa.

Raskaus voi kuitenkin vaikeuttaa monien lajien harrastamista. Olen itse joutunut rajoittamaan kävelyä, pyöräilyä ja lihasvoimaharjoittelua jatkuvien harjoitussupistusten vuoksi. Raskausaikana on syytä välttää kaatumis- ja putoamisriskin aiheuttavia lajeja, ja myös keskivartalon lihaksissa tapahtuvat muutokset rajaavat monia liikuntamuotoja pois. Kuvailemani ongelmat ovat yleisiä, ja monille onkin hankalaa löytää itselleen sopivia liikuntamuotoja odotusaikana.

Pääsin juuri uimaan ensimmäistä kertaa raskausaikanani ja olin hämmästynyt – reipastehoinen liikunta onnistui ilman supistuksia ensimmäistä kertaa kuukausiin! Raskaana oleville tulisikin tarjota mahdollisuus kaupungin uimahallien käyttöön. Raskauden voisi todistaa uimahallin kassalla esimerkiksi neuvolakorttia näyttämällä.

Liikuntaa kaipaava

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

