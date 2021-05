Asuntojen kalliit hinnat heikentävät hoito- ja kasvatusalan henkilöstön mahdollisuutta omistusasumiseen (HS 22.5.). Näistä ammattilaisista on kova pula. Hoitotyön johtajana tiedän, että osaavia sairaanhoitajia on vaikea rekrytoida. Heistä on myös pulaa muualla Suomessa. Helsinki joutuu kilpailemaan työvoiman saatavuudesta.

Asuminen on iso tekijä tässä kilpailussa. Ihmiset suosivat omistusasumista. Se on keino kartuttaa varallisuutta ja lisätä taloudellista turvallisuutta.

Kuntapäättäjien kannattaa miettiä asuntopoliittisia ratkaisuja, joilla edistetään mahdollisuutta omistusasumiseen. Tämä lisäisi Helsingin vetovoimaa kaupungin toiminnalle välttämättömien ammattilaisten keskuudessa.

Eeva Raittinen

terveystieteiden maisteri, osastonhoitaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.