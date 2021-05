Nyt on aika lopettaa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välinen vuosikymmeniä kestänyt kiista luonnonsuojelusta ja valtion maiden käytöstä.

Luonnon kestävyysmurros vaatii määrätietoista etenemistä kohti asetettuja globaaleja tavoitteita. Nyt on alettu laajemmin tiedostaa, että ilmastonmuutoksen torjunta ja luontokadon torjunta nivoutuvat yhteen. Torjuntaan tarvitaan vaikutusvaltaisia näkijöitä, mutta myös laaja rintama tekijöitä, valtiovaltaa, meitä kaikkia.

Arvostettu tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöld näki jo140 vuotta sitten, että jos silloin maksettiin miljoonia muinaisten mestarien maalauksista tai marmoriveistoksista, niin mitä ollaankaan vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta päivä päivältä häviävästä kuvasta, metsistä, joihin kirves ei ole koskenut.

David Attenborough kirjassaan Yksi elämä, yksi planeetta kuvaa, maapallon luonnonvarojen ylikulutusta. Hän tarkastelee tapahtuvaa muutosta 160 vuoden aika-akselilla jatkumona vuodesta 1937 vuoteen 2100, jos nykymeno jatkuu. Attenborough näkee globaalien maankäytön muutosten välttämättömyyden. Hiilivarastoja pitää lisätä suojelemalla metsiä ja villiinnyttämällä sekä meriluontoa että maa-alueita. Tällä luodaan perusta luonnon elpymiselle ja monimuotoisuuden palauttamiselle ja samalla varmistetaan luonnon tuotantokyky.

Professori Janne S. Kotiaho totesi Twitterissä (9.4.) muun muassa, että metsiensuojelutarve on suurin Etelä-Suomessa. Kokkola–Iisalmi-linjan eteläpuolella valtion talousmetsiä on noin 750 000 hehtaaria ja osa näistä on yksityismaita arvokkaampia. Edellä esitettyjen lukujen valossa Kotiaho totesi, että vaikuttaisi viisaalta, kustannustehokkaalta ja oikeudenmukaiselta, että suuri osa valtion eli meidän jokaisen omistamista alueista suojeltaisiin.

Suomi on asettanut selkeät tavoitteet vastata globaalin kestävyysmurroksen taltuttamiseen. Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin, että turvetuotannon päästöjen heikennykset korvataan muun muassa valtion metsämaita suojelemalla. Samaan aikaan hallituksessa etenevät Sallan ja Evon kansallispuistohankkeet.

Nyt on aika lopettaa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välinen vuosikymmeniä kestänyt kiista luonnonsuojelusta ja valtion maiden käytöstä. Nyt on päättäjillä tekijän paikka. Valtion eli meidän jokaisen omistamat alueet pitää ottaa nopealla aikataululla tarkasteluun, sieltä pitää aloittaa luontokadon torjunnan vaatimat suojelutoimet ja villiinnytys.

