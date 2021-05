Nyt kulttuurilla ei näytä olevan kovinkaan paljon ystäviä varsinkaan päättäjien joukossa.

Kuntavaalit lähestyvät ja kulttuuri kärsii koronaviruskriisin keskellä. Nämä kaksi asiaa eivät ole vaalipuheissa juurikaan kohdanneet. Harvoinpa varsinkaan kuntavaalikeskusteluissa kulttuurista on kiistelty. Nyt sille olisi paikkansa. Vai onko niin, että kulttuurilla ei ole ystäviä? Että sitä inhotaan?

Kulttuurilla on ollut vihaajansa. Vielä 1970-luvulla vasemmisto inhosi korkeakulttuuria ja oikeisto niin sanottua yhteiskunnallista taidetta. Oli pukareilla jotain yhteistäkin. Molemmat vihasivat populaarikulttuuria. Toiselle se edusti kapitalistista riistoa, toiselle laadutonta roskaa. Tavallaan rajalinjat olivat selkeitä ja argumentit ymmärrettäviä.

Nyt tilanne on jo parin vuosikymmenen ajan ollut toisin. Kaikki ovat kulttuurin ystäviä, oli kyse sitten perinteisistä tai uusista kulttuurin muodoista.

Mutta näyttää siltä, että ystävyyttä julistetaan silloin, kun kaikki sujuu hyvin. Kun vietetään suurta musiikkijuhlaa Porissa tai Savonlinnassa. Kun elokuva tai laulaja saa näkyvyyttä maailmalla. Kun rikotaan myyntiennätyksiä tai ylletään taiteellisesti hienoihin saavutuksiin.

Sanotaan, että ystävyys mitataan silloin, kun menee huonosti. Silloin osa ystävistä kaikkoaa. Parhaat jäävät tueksi.

Nyt kulttuurilla ei näytä olevan kovinkaan paljon ystäviä varsinkaan päättäjien joukossa. Poliittiset puolueet eivät ole aktiivisesti lähteneet tukemaan tapahtuma- ja freelancevetoisia kulttuurialoja, jotka ovat suhteellisesti ottaen kärsineet enemmän kuin monet muut alat. Jos poliitikot ovat reagoineet, se on tapahtunut hitaasti, vastentahtoisesti ja heikolla ymmärryksellä.

Kulttuurialalla työskentelee yli 100 000 henkilöä. Jos mukaan lasketaan kerrannaistoimijat, erityisesti tapahtuma-alan työntekijät, ja toisaalta kaltaiseni ihmiset, joille luova toiminta tarjoaa vaihtelevan osan vuosituloista, määrä on hämmästyttävän suuri. Voidaan puhua jo unohdetusta kansanosasta.

Suomessa on julkisella rahalla perinteisesti tuettu kulttuurialan koulutusta ja instituutioita. Se on ollut kulttuuriystävyyttä, mutta enää se ei riitä. Kuten eivät riitä viivästyneet ja kertaluonteiset koronatuetkaan. Jatkossa julkisen kulttuurituen piiriin on pysyvämmin otettava uusia toimijoita ja aloja.

Janne Mäkelä

kulttuurihistorian tutkija ja kulttuurin sekatyöläinen, Helsinki

