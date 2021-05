Nyt vaalien alla toistuu taas tuttu ilmiö. Ehdokkailla on tarve mainostaa itseään, mutta he eivät halua maksaa lehtien tai kaupallisten ulkomainosten hintoja. Niinpä he liimailevat valaisinpylväisiin tarroja ja pystyttävät teiden vierustoille omia mainoksiaan. Kun vaalit ovat ohi, mainokset jäävät siivoamatta pois. Niistä tulee roskaa.

Se ehdokas, joka mainostaa itseään roskaamalla ympäristöä tällä tavalla, takaa ainakin sen, että minä en häntä äänestä.

Niklas Koppatz

Helsinki

