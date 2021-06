Markus Lång (HS Mielipide 25.5.) on Kruunuvuoren siltahanketta vastaan. Olen päinvastaista mieltä, sillä hanke ei palvele pelkästään Kruunuvuoressa asuvia, vaan se palvelee kaikkia raitiotien varrella asuvia.Taloja rakennetaan paljon ympäri pääkaupunkiseutua. Ihmiset tarvitsevat asuntoja, ja niitä rakennetaan sinne, minne mahtuu. Bussiyhteys Laajasalosta Herttoniemen metroasemalle toki toimii, mutta tie sinne on ruuhkainen, kun autoja on paljon liikenteessä.

Kun katsoo menneisyyteen, kaikkea uudisrakentamista ja julkista liikennettä, jotka helpottavat ihmisten liikkumista, on vastustettu aluksi – esimerkiksi metroa.

Merja Hyvönen

Kruunuvuorenranta, Helsinki

