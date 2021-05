Gluteeniton ruokavalio saatetaan joutua aloittamaan esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymän, keliakian tai vilja-allergian takia.

Milloin viimeksi olet pysähtynyt kaupassa tai kahvilassa katsomaan ja ihmettelemään gluteenittomien tuotteiden hintaa ja laatua? Niinpä, et välttämättä koskaan, jos se ei kosketa sinua tai läheisiäsi. Se ei tee silti ongelmaa olemattomaksi.

On aivan tajuttoman epäreilua, miten paljon gluteenittomat leivät esimerkiksi maksavat. 500 grammaa tavallista paahtoleipää maksaa noin kaksi euroa, kun taas 500 grammaa gluteenitonta leipää voi maksaa neljä – jopa kahdeksan euroa. Jäätävän hintaeron lisäksi suuri osa leivästä menee usein vielä hukkaan, jos taloudessa vain yksi syö gluteenitonta leipää. Leipä ehtii mennä pilalle ennen kuin iso paketti on syöty loppuun. Pakastaminen vain pilaisi jo valmiiksi melko murenevan leivän rakenteen.

Kahviloissa tarjonta on vielä surkeampaa. Muille on tarjolla monenlaisia täytettyjä leipiä, makeita ja suolaisia piirakoita, kakkuja ja muita leivonnaisia, mutta ainoa gluteeniton tuote on usein takahuoneesta tuotu kuivahtanut sämpylä juustolla ja kinkulla.

Myös kasvis- tai vegaanivaihtoehtoja on nykyään useita. Kasvissyönti on valinta, gluteenittomuus ei ole. Gluteeniton ruokavalio saatetaan joutua aloittamaan monestakin eri syystä, esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymän, keliakian tai vilja-allergian takia. Vaikka kannatankin kasvissyöntiä, on silti epäreilua, että niille, jotka voivat vapaasti valita ruokavalionsa, on tarjolla enemmän vaihtoehtoja kuin niille, joilla ei ole mahdollisuutta valita mitä syödä.

Tähän isoon ongelmaan on helppoja ratkaisuja, jotka eivät vaadi paljon mutta ovat merkityksellisiä. Ensinnäkin gluteenittomat leivät voisi pakata pienempiin pakkauksiin, jolloin leipä ei välttämättä ehdi mennä pilalle. Näin säästyy rahaa.

Myös useat leivonnaiset on helppo tehdä gluteenittomina. Juustokakkujen pohjat voi helposti tehdä gluteenittomina ilman maku- tai rakenne-eroa. Myös kakut on helppo muuttaa – varsinkin porkkanakakku. Eroa ei aina edes huomaa. Melkein mikä tahansa leivonnainen onnistuu myös gluteenittomana ja hyvänä, paitsi tavallinen pulla.

Jos gluteenitonta ruokavaliota noudattavien ihmisten elämästä voi tehdä vähän mukavampaa näin helposti, eikö nyt olisi jo aika alkaa tehdä muutoksia?

Hilla Rautama

kahdeksasluokkalainen, Espoo

