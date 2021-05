Toisiolaki vihdoinkin määrittelee, että henkilötason sosiaali- ja terveystietoja saa käyttää tutkimuksessa vain määräykset täyttävissä tietoturvallisissa järjestelmissä.

Akatemiaprofessori Olli Raitakari et al. esittivät (HS Mielipide 21.5.), ettei toisiolaki (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä) tuo tietosuojan suhteen lisäarvoa käynnissä oleviin tutkimuksiin.

Suomalaiset korkeatasoiset väestötutkimukset voivat tuottaa yhteiskunnalle suurta hyötyä. Tämä on pitkälti mahdollista, koska kansalaiset suhtautuvat myönteisesti tietojensa hyödyntämiseen tutkimuksissa: he luottavat siihen, että heidän tietojaan käsitellään tutkimuksessa yhtä asianmukaisesti kuin tietojen ensisijaisessa käytössä eli potilaita hoidettaessa.

Ennen toisiolakia Suomessa ei kuitenkaan ollut selkeää lainsäädäntöä sote-rekisteritietojen tutkimuskäytölle eikä tutkimuskäytön tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksille. Ratkaisut perustuivat organisaatioiden omiin käytäntöihin ja olivat usein tutkijan oman osaamisen varassa.

Toisiolaki vihdoinkin määrittelee, että henkilötason sosiaali- ja terveystietoja saa käyttää tutkimuksessa vain määräykset täyttävissä tietoturvallisissa järjestelmissä. Niiden on oltava auditoituja ja viranomaisen valvottavissa. Valtiosääntöoikeudellisesti on merkityksellistä, että toisiolaki on mahdollistanut yksityiselämän ytimeen ulottuvien arkaluonteisten henkilötietojen laajamittaisen käsittelyn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Joissakin tilanteissa toisiolain tiukentuneet käytännöt ja tietoturvavaatimukset kuitenkin hankaloittavat tutkimusta ja tekevät siitä kalliimpaa. Tällaiset seuraukset on tärkeä selvittää avoimesti. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö onkin käynnistänyt selvityksen toisiolain vaikutuksista.

Joni Komulainen

hallitusneuvos

Jukka Lähesmaa

erityisasiantuntija

sosiaali- ja terveysministeriö

