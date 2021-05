Huonosta maineestaan huolimatta kiinteistöverolla on monia ylivertaisia ominaisuuksia kunnallisveroon nähden.

Kunnissa on seuraavalla valtuusto­kaudella tulossa mittavia muutoksia verotulojen rakenteeseen. Erityisesti kiinteistöveron rooli kuntien tulokertymässä kasvaa. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee, yli puolet kunnallisveron tuotosta siirtyy kunnilta maakunnille vuonna 2023. Tällöin kiinteistö­veron osuus kuntien verotuloista nousee kahdeksasta prosentista noin 17 prosenttiin.

Samaan aikaan kiinteistöveroon on tulossa mittava uudistus, kun kiinteistöjen verotus­arvojen laskenta suunnitellaan päivitettäväksi vastaamaan todellisia hintoja vuodesta 2023 alkaen. Kiinteistö­vero­uudistuksen seurauksena verotusarvojen ennakoidaan keskimäärin kaksinkertaistuvan nykytasosta. Uudistuksen lähtökohtana on, ettei kiinteistö­verotus automaattisesti kiristy, mutta kunnat tietenkin päättävät itse kiinteistöveron tulevan tason.

Kiinteistöveroa on usein parjattu epä­oikeuden­mukaiseksi. Jatkossa veron määrä heijastelee paremmin kiinteistön todellista arvoa, mikä voi lisätä veron hyväksyttävyyttä.

Huonosta maineestaan huolimatta kiinteistö­verolla on monia ylivertaisia ominaisuuksia kunnallisveroon nähden. Kiinteistöveron vero­pohja ei voi valua pois kunnasta, eikä maa­pohjaan kohdistuva vero vääristä työn­teon tai maankäytön kannustimia. Siirtämällä verotusta työstä kohti kiinteistöjä voidaan vähentää työn verokiilaa, parantaa työnteon kannusteita ja sitä kautta nostaa työllisyyttä.

Kiinteistöveron tuotto on myös monia muita verotuloja vakaampi suhdanteiden heiluessa. Suomessa kiinteistöveron osuus kaikista verotuotoista on selvästi Euroopan unionin keskiarvon alapuolella, vaikka verotuksen taso kokonaisuutena on meillä yksi korkeimmista.

Kunnissa tilanne vaihtelee. Yli 250 kunnassa väestö vähenee kuluvalla vuosikymmenellä ja asuntojen hinnoissa on ollut jo pitkään lasku­painetta. Väestön supistuminen ja ikääntyminen vähentävät kunnallis­vero­kertymää, kun eläkkeet ovat palkkoja pienempiä. Kiinteistöt ovat tässäkin mielessä vakaampi veropohja – eivät kuitenkaan ihme­lääke, sillä kiinteistöjen hintojen alentuessa myös kiinteistöveron tuotot vähenevät.

Toisaalta kasvukeskuksissa kunta tai kaupunki pääsee kiinteistöveron avulla osalliseksi asuntojen arvonnoususta. Asuntojen hintojen nopeasta noususta on tullut ongelma esi­merkiksi pääkaupunkiseudulla. Kiinteistö­veroa kiristämällä voidaan hetkellisesti hillitä hinnannousua, mutta pitkällä aikavälillä ainoa keino pitää asuntojen hinnat kurissa kasvavilla alueilla on riittävä rakentaminen.

Kaavoituspolitiikka ja julkisesti tuettujen asuntojen rakentaminen ovat jatkossa kunnan päättäjien asialistan keskiössä. Asuntojen hintojen kehityksen kannalta ei ole juuri merkitystä, rakennetaanko vapaa­rahoitteisia asuntoja vai tuettua vuokra- tai omistus­asumista – rakentamisen yhteen­laskettu määrä ratkaisee.

Tuetulla rakentamisella on paikkansa asunnottomuuden vähentämisessä. Muutoin se on kunnalle melko kallis ja tehoton tapa alentaa asumiskuluja varsinkin, kun valtion kustantama asuntotukijärjestelmä tukee jo valmiiksi niitä pienituloisia, joiden tulot eivät riitä markkinavuokriin.

Sosiaalisen asuntotuotannon kustannus kunnalle syntyy vapaarahoitteisia asuntoja alemmista tontinvuokrista tai pienemmistä tonttien myynti­tuloista. Tämä menetetty tulo ei kuitenkaan yleensä näy kunnan talous­arviossa tai tilinpäätöksessä. Menetetyt tonttitulot tulisikin esittää kuntien talous­arvioissa, jotta päättäjät pystyisivät paremmin arvioimaan, mikä on haluttu sosiaalisen asuntotuotannon määrä suhteessa sen kuluihin ja tavoitteisiin.

Uudet kuntapäättäjät pääsevät seuraavalla valtuustokaudella tekemään isoja päätöksiä verotuksen painopisteestä kunnallisveron ja kiinteistöveron välillä. Tämä on myös työllisyys- ja tulonjakopolitiikkaa.

Verotuksen ohella kaavoituksella on tärkeä kytkentä työmarkkinoihin asumisen hinnan kautta. Riittävällä kaavoituksella voidaan varmistaa asuntojen hintojen pysyminen kurissa ja siten parantaa työvoiman saatavuutta kasvukeskuksissa.

Juho Kostiainen

Kirjoittaja on ekonomisti Nordeassa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.