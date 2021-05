Ilkka-Pohjalainen toteaa, että keskiviikkona alkaneen kuntavaalien ennakko­äänestyksen kestoa on pidennetty kahteen viikkoon korona­virus­epidemian takia.

”Näin siksi, jotta mahdollisimman moni pystyy äänestämään turvallisesti. Tavanomaisten sisätiloissa sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ainakin suuremmissa kaupungeissa äänioikeuden käyttäminen on mahdollista myös ulkotiloissa ja autosta päin. Lisäksi on muita keinoja äänestää.”

”Toivottavasti nämä järjestelyt kannustavat kansalaisia äänioikeutensa käyttöön, sillä koronan aikana monet pelkäävät lähteä tilanteisiin, joissa on muita ihmisiä. Olosuhteet vaikuttavat kuitenkin olevan tällä hetkellä suotuisat turvallisten vaalien pitämiselle. Koronatartuntojen määrä Suomessa on laskenut ja yli kaksi miljoonaa kansalaista on saanut koronarokotteen. Kuntavaalien siirtäminen pandemian takia keväältä kesäkuulle on mitä ilmeisimmin onnistunut päätös.”

”Äänestysinto kuntavaaleissa on kuitenkin perinteisesti ollut heikkoa. Se on turhauttavaa, sillä kyse on vaaleista, jonka tulos vaikuttaa suuresti yksittäisen suomalaisen elämään. – – Erityisen huolestuttavaa on nuorten vähäinen kiinnostus kuntapolitiikkaa ja vaaleja kohtaan.”

Karjalainen huomauttaa, että kesäkuulle koronavirusepidemian vuoksi siirretyissä vaaleissa nuorten heikkoa äänestys­aktiivisuutta pelätään nyt etenkin opiskelu­kaupungeissa.

”Nyt runsas joukko opiskelevia nuoria on jo lähtenyt muille paikkakunnille kesätöihin tai muuten kesälaitumille. Nuoria on ehdokkaina aiempaa vähemmän. Vaisu vaalikeskustelu kertoo nuorten innottomuudesta vaalityöhön ja äänestämiseenkin.”

”Vaali vaalilta korostuu tärkeys ainakin kokeilla kuntavaaleissa äänestyksen sallimista jo 16-vuotiaille. Puolueilta on syytä kysyä, miksi asia ei etene.”

”Ihmetellä täytyy myös suomalaisten saamattomuutta digitaalisen äänestystavan luomiseen. Hanketta on pidetty kalliina ja äänestämisen tietoturvariskejä suurina, mutta silti. Kun yhteiskunnan toimintoja digitalisoidaan laajasti, pitää äänestämistäkin kehittää. Tietoturvariskit ovat voitettavissa.”

Savon Sanomat katsoo, että suomalaisen edustuksellisen demokratian kunniakas historia velvoittaa äänestämään, vaikka kyseessä ei olekaan velvollisuus tai pakko.

”Sitä paitsi uutiset maailmalta muistuttavat lähes päivittäin, miten demokratia ei todellakaan ole itsestäänselvyys.”