Laman aikana silloinen hallitus purki ensimmäisten asioiden joukossa juuri varhaiskasvatuksen ja koululaisten määrärahat lastenkulttuurilta.

Lauri Tarasti kysyi (HS Mielipide 15.5.), miksi maamme päättäjät eivät arvosta kulttuuria. Olen odottanut, että joku ottaisi kopin Tarastin sanoista ja vastaisi, mutta näin ei ole tapahtunut.

Tässä olisi nyt vastausta.

Pandemia-aika on paljastanut, että kulttuurin arvostus maan päättäjien keskuudessa on lähestulkoon olematonta – ainakaan sitä ei koeta meillä poliittisesti tärkeäksi. Puolueiden priorisointilistalla kulttuuri ei nouse tärkeäksi asiaksi.

Tämä on kummallista, jos lähdetään siitä, mitä Suomi on, miten se on rakentunut ja millä pohjalla se lepää.

1700-luvun Anjalan liitosta lähtien idea Suomesta rakentui kulttuurin varaan. Liiton tukijoihin kuulunut Georg Magnus (Yrjö Maunu) Sprengtporten totesi, että suomalaiset ovat vapaa ja valistunut kansakunta ja osaavat puolustaa omaa itsenäisyyttään.

Kansakunta-ajatusta vei sitten eteenpäin 1800-luvun kulttuurinen rakennustyö: Runeberg, Lönnrot ja Kalevala, Snellman, Suomen Pankki ja oma valuutta markka, Kivi ja Canth, Bergbomit, Edelfelt ja Gallén-Kallela, naistaiteilijat, Sibelius. Näiden tieteilijöiden ja taiteilijoiden sekä heidän seuraajiensa työlle Suomi on rakennettu – kansan sivistystahto ja työ mukaan lukien.

Joku kirjoitti täällä taannoin, että vielä joitakin vuosia sitten erilaisten kulttuuritapahtumien yleisössä nähtiin usein tuttuja kansakunnan päättäjiä. Näky oli varsin tavallinen: presidenttejä, ministereitä, kansanedustajia, ylimpiä virkahenkilöitä. Nyt ei heitä juuri näy. Mitä on tapahtunut?

Ainakin yksi vastaus löytyy, kun katsoo vaikkapa hallituksemme ministerien ikäjakaumaa. Kun käy läpi useiden keskeisten ministerien syntymävuosia, huomaa yhteisen seikan: he ovat olleet 1990-luvun alkupuolen laman lapsia. Suomen syöksyessä lamavuosien kurimukseen he olivat päiväkoti-ikäisiä pikkulapsia tai peruskoululaisia. Silloinen hallitus purki ensimmäisten asioiden joukossa juuri varhaiskasvatuksen ja koululaisten määrärahat lastenkulttuurilta. Ei käyty teattereissa, konserteissa, ei nähty elokuvia eikä lastentapahtumia – elleivät lasten vanhemmat erityisesti pitäneet kulttuuritarjonnasta huolta. Tämän estivät monilla toimeentulohuolet. Laman lapset jäivät kulttuuripaitsioon.

Koronapandemian aikana lapset ja nuoret ovat kohta kahden vuoden ajan olleet elävän kulttuurin ja taidetapahtumien suhteen samanlaisessa paitsiossa.

Millaisen jäljen tämä jättää näihin ikäluokkiin? Jäljet pelottavat.

Päivi Istala

toimittaja, eläkkeellä

teatteritaiteen maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.