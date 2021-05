Varsinais-Suomen viljelijät ovat vuosia etsineet uusia ratkaisuja vesiensuojeluun. Tulevan maatalouspolitiikan tulee antaa siihen riittävät eväät.

Hallitus teki huhtikuun lopun puoliväliriihessä hienon päätöksen Saaristomeri-ohjelman käynnistämisestä. Ohjelman tavoite on vähentää Saaristomeren valuma-alueen ravinnekuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (Helcom) pahimpien kuormittajien listalta. Helcomin asettamat arviointikriteerit on tarkoitus täyttää viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Vastuu ohjelman toteutumisesta on Sanna Marinin (sd) hallituksella.

Parhaillaan laadittavissa vesien- ja merenhoidon suunnitelmissa on toimenpiteitä, joiden täysimääräinen toteuttaminen mahdollistaa vesien hyvän tilan saavuttamisen. Haasteena on kuitenkin toimenpiteiden rahoituksen hajautuminen erilaisiin tuki- ja korvausjärjestelmiin, joiden ympäristövaikuttavuudessa ja kustannustehokkuudessa on parannettavaa.

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on uudistumassa. Päälinjoista on EU-tasolla sopu, ja Suomi valmistelee omaa kansallista strategiasuunnitelmaansa CAP:n toimeenpanemiseksi.

EU on määritellyt kunnianhimoiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet vuonna 2023 käyttöön otettavalle tukikokonaisuudelle. Järjestelmä kuitenkin taipuu kankeasti merkittäviin muutoksiin: kun kokonaistukimäärä ei kasva, lisäys johonkin tuntuu heikennyksenä toisaalla.

Vaikuttavuuden lisääminen edellyttäisi tuloksiin perustuvaa korvausjärjestelmää ja toimenpiteiden kohdentamista kustannustehokkaasti. Toimenpiteitä olisi selvästi kohdennettava alueille, joissa vesien ja meren tila on hyvää huonompi, maataloudesta peräisin oleva ravinnekuormitus suurta ja maaperä herkkää eroosiolle. Lannan käyttöön liittyvät alueelliset erot tulisi ratkaista lannan prosessointia, kuljetusta ja kysyntää tukevilla keinoilla.

Maatalouspolitiikan kankeutta ei voi olla haastamatta, sillä maataloustuottajat itse toivovat muutosta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) viime vuonna tekemässä kyselyssä 93 prosenttia viljelijöistä totesi, että vesiensuojelu on tärkeä osa toimintaa. Siihen halutaan kuitenkin lisää vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

MTK-Varsinais-Suomi ja alueen viljelijät ovat vuosia etsineet uusia ratkaisuja vesiensuojeluun. Työtä vesiensuojelun eteen halutaan jatkaa, ja tulevan maatalouspolitiikan tulee antaa siihen riittävät eväät.

Saaristomeri-ohjelman kytkös kansalliseen CAP-strategiaan onkin ilmeinen ja välttämätön. Maa- ja metsätalousministeriö ja poliittiset päättäjät ovat paljon vartijoina: rohkeita ja tehokkaita ratkaisuja tulee tehdä nyt, sillä jälkikäteen on hyvin vähän tehtävissä. Hyväksytty CAP-paketti lyö lukkoon maatalouspolitiikan ja rahoitukset useiksi vuosiksi eteenpäin.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja

Olli Madekivi

Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylijohtaja

Paavo Myllymäki

MTK-Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.