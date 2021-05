Sähköpotkulauta on aikuisen kulkuväline

Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset määrittelevät potkulautojen vuokraamisen ja käytön ikärajaksi 18 vuotta. Tämä ei kuitenkaan estä ala-asteikäisiä – jopa alle 10-vuotiaita lapsia – kulkemasta koulumatkojaan sähköpotkulaudoilla.

Koulupäivien jälkeen on tavallista, että osa sähköpotkulautailevista lapsista jää esittelemään taitojaan koulujen ulkopuolelle. He hurjastelevat potkulaudoillaan keskellä tietä, ilman kypärää ja usein muutama kaveri kyydissä. Sähköpotkulautailevat lapset vaarantavat kaikkien kaupunkiliikenteessä liikkuvien turvallisuuden, sillä lapsen kyky arvioida liikenteen vaaroja ja tilanteiden kehittymistä on rajallinen.

Sähköiset potkulaudat ovat kaupunkikuvassa uusi ilmiö, eikä lainsäädäntö määrittele sähköpotkulautailulle alaikärajaa. Toivottavasti lasten sähköpotkulautailua rajoitetaan ennen kuin joku pikku hurjastelija joutuu vakavaan onnettomuuteen.

Tiina Halttunen

opettaja Helsingissä, Lahti

