Olaus Petri kokosi 1500-luvulla tuomarinohjeet, jotka ovat luettavissa tänäkin päivänä Suomen Laki -teoksessa. Usein referoitu ohje kuuluu: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Tämä on tullut mieleeni, kun olen viime aikoina lukenut selittelyjä siitä, miksi lakipykäläviidakko estää yleisön pääsyn esimerkiksi Veikkausliigan otteluihin lähes kokonaan ja samanaikaisesti muualla yhteiskunnassa suurempien väkijoukkojen kokoontuminen on mahdollista turvamääräyksiä noudattaen. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Suomessa on ennennäkemätön futisbuumi.

Kari Hopponen

Kerava

