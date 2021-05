Etelä-Suomen Sanomat kommentoi keskustan ministeri­vaihdoksia.

”Annika Saarikosta tulee jo neljäs keskustalainen valtiovarainministeri hädin tuskin puoliväliinsä ehtineellä vaalikaudella.”

”Matti Vanhanen teki heti aluksi selväksi, ettei hän halua työskennellä valtio­varain­ministerinä vaalikauden loppuun saakka, vaan jättää tehtävän sopivaksi arvioimanaan ajankohtana.”

”Tuo hetki koitti nyt, kun Saarikon on luonteva istua Vanhasen paikalle valmistelemaan tulevia budjetteja hallituksen puoliväliriihessään venyttämien kehysten pohjalta.”

”Historia on opettanut, että puheenjohtajan kannattaa tarttua valtiovarainministerin salkkuun, jos sitä tarjotaan hänen puolueelleen. Muuten molemmille voi tulla vaikeuksia.”

”Vanhanen toi Sanna Marinin (sd) hallitukseen arvokasta kokemusta, mutta ongelmana oli, ettei hän kuulunut hallituksen ytimeen, puheenjohtajien muodostamaan viisikkoon.”

”Vanhasen vaihtuessa Saarikkoon palautuu myös nykyiseen hallitukseen perinteinen asetelma, jossa pää­ministeri ja valtio­varain­ministeri pää­hallitus­puolueiden puheen­johtajina muodostavat voimakaksikon, jonka varassa hallitus seisoo tai kaatuu.”

”Saarikko uskoo uuden roolinsa tiivistävän vuoropuhelua Sdp:n ja keskustan välillä, mutta haitaksi ei olisi, jos taloutta koskevat kysymykset saavat nykyistä suuremman huomion koko viisikon keskusteluissa.”

Savon Sanomat muistuttaa, että ministeri­vaihdoksia on tehty tällä vaali­kaudella muissakin puolueissa, Sdp:ssä pää­ministerin vaihduttua ja vasemmisto­liitossa Li Anderssonin äitiysloman vuoksi.

”Syyt kaikkiin vaihdoksiin ovat ymmärrettäviä ja loogisia, mutta vain niiden mielestä, jotka ovat jaksaneet herkeämättä seurata vaihdoksiin johtaneita tapahtumaketjuja. Sellaisia ihmisiä on lopulta kovin vähän.”

”Puolueiden sisäiset kähinät vievät energiaa, ennen ja jälkeen ministerivalintojen.”

”Valtioneuvoston jäseniä palvelee iso joukko virkamiehiä eri ministeriöissä ja valtio­neuvoston kansliassa. He ovat tottuneet siihen, että ministereitä tulee ja menee. Silti on selvää, että ministerinvaihdokset kesken vaalikauden aiheuttavat joutokäyntiä, joka on asioiden hoitamisesta pois.”

Karjalainen kirjoittaa, että tiede- ja kulttuuri­ministeriksi nostettua Antti Kurvista ei tunneta varsinaisesti kulttuuripersoonana.

”Kulttuuri- ja urheilujärjestöt ilmaisivat keskiviikkona laajalla rintamalla tyytymättömyytensä erilaisten yleisö­tapahtumien epäyhdenvertaiseen kohteluun koronarajoituksia purettaessa. Tämäkin lisää paineita tiede- ja kulttuuriministerille.”