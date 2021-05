Seitsemäntoistavuotias lapseni sai ensimmäisen koronarokotteensa tällä viikolla. Hän oli oikeutettu rokotteeseen, koska aloittaa kesätyöt Helsingin kaupungin sote-palveluissa.

Nähdessäni hänen ilonsa rokotteesta ymmärsin, miten kova stressi korona-aika on ollut nuorille. Stressiä on tuottanut yhdistynyt huoli läheisten terveydestä ja toimeentulosta, sosiaalisten kontaktien vähäisyys, harrastusten puute ja pitkittyneen etäopiskelun vaikutukset. Oman nuoreni yhdeksäs luokka päättyi kahden ja puolen kuukauden etäopiskelujaksoon. Nyt lukion ensimmäisellä luokalla etäopetusta on ollut viiden kuukauden ajan.

Ensimmäinen rokotus ei vielä riitä, mutta se on nuorille odotettu merkki siitä, että vähitellen edetään kohti parempaa aikaa. Korona-ajan jälkiä ei saa vähätellä, ja nuoret tarvitsevat jatkossa tukea esimerkiksi oppimisvajeen paikkaukseen.

Lukiolaisen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

