Lainsäädännön uudistamisen ohella on kiinnitettävä huomiota poliisin ja syyttäjien resursseihin. Myös sanan­vapaus­komissiosta voisi olla apua.

Keskustelukulttuurin tulehtunut ilmapiiri, vihapuhe ja maalittaminen ovat huolestuttaneet Suomessa monia presidenttiä myöten. Naton Stratcom-tutkimuskeskuksen raportti nosti esille hallitukseen kohdistuneen verkkovihan. Ylen viime vuonna teettämässä tutkimuksessa neljännes vastaajista pelkäsi omien yhteiskunnallisten näkemysten kertomista muiden ihmisten mahdollisten reaktioiden vuoksi.

Myös käsitykset sananvapauden rajoista eroavat toisistaan paljon, ja se tulee keskustelussa usein esiin. Sananvapauden rajat muuttuvat yhteiskunnan kehittyessä ja ihmisten näkemysten muuttuessa. On tärkeää käydä keskustelua sananvapaudesta, mutta keskustelun pitäisi olla rakentavaa.

On vaarana, että sananvapauden rajat määrittyvät vallalla olevan polarisoituneen, reaktiivisen ja äänekkäimpien toimijoiden hallitseman keskustelun kautta. Mitä kauemmin keskustelukulttuurin tila on huono, sen vaikeampaa sen muuttaminen on. Kuten monet ovat varoittaneet, vihapuheesta voi tulla ”uusi normaali”.

Tilanteen parantamiseksi tarvitaan myös uutta lainsäädäntöä. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esitys työtehtävissä saadun laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Eduskunnalle on annettu toinenkin rikoslain muutosesitys, jonka mukaan uhrin sukupuoleen perustuva vaikutin voisi olla rangaistuksen koventamis­peruste.

Nämä muutokset eivät vielä riitä. Esimerkiksi jumalanpilkan kriminalisointi rikoslaissa pitäisi poistaa, sillä se rajoittaa sananvapautta. Uskontoja pitäisi voida saada arvostella vapaasti.

EU-komissio antoi helmikuussa Suomelle muistutuksen siitä, että säännös väkivaltaan yllyttämistä koskevasta vihapuheesta on pantu virheellisellä tavalla täytäntöön. Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alku­perän mukaan määräytyvän ihmis­ryhmän yksittäiseen jäseneen. Suomessa ei ole komission mukaan myöskään varmistettu, että rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviä rikoksia voidaan tutkia ja niistä voidaan nostaa syytteet ilman uhrin tekemää ilmoitusta tai syytöstä. Komissio kiinnitti huomiota siihenkin, ettei Suomessa ole kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Toisaalta Suomen pitäisi soveltaa nykyistä lainsäädäntöään johdon­mukaisesti ja tehokkaasti. Poliisi ja syyttäjät tarvitsevat enemmän resursseja, koulutusta ja ohjeistusta.

Hyvin pieni osa ilmoitetuista viharikoksista johtaa syytteeseen, ja harvoista tapauksista edes ilmoitetaan poliisille. Oikeusministeriön vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan vain 21 prosenttia häirintää tai vihapuhetta kokeneista oli ilmoittanut siitä.

Norjassa hallitus asetti viime vuonna sanan­vapaus­komission, jonka loppuraportti valmistuu ensi vuonna. Komissio arvioi sananvapauden tilaa yhteiskunnassa sekä siihen vaikuttavia sosiaalisia, teknologisia, oikeudellisia ja taloudellisia tekijöitä.

Samankaltainen elin voisi auttaa parantamaan keskustelukulttuuria myös Suomessa. Sanan­vapaus­komission työ voisi havainnollistaa, miten sananvapaus liittyy jokapäiväiseen elämäämme ja miksi sitä pitää varjella. Esimerkiksi toimittajien häirintä koskee meitä kaikkia, koska se heikentää lehdistönvapautta ja sen kautta kansalaisten oikeutta saada luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista.

Ääritapaukset ja provosoivat lausunnot saavat nykyisin suurimman huomion, mutta keskustelu sananvapaudesta kuuluu jokaiselle. Sananvapaus ja siihen liittyvä oikeus vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä muilta on turvattu perustuslaissa.

Sananvapauskeskustelussa pitäisi muistaa myös ryhmät, jotka eivät nyt nouse juurikaan esiin. Muun muassa lasten ja nuorten, kehitysvammaisten sekä ikäihmisten sananvapauteen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Joy Hyvärinen

Kirjoittaja on Suomen Penin johtokunnan jäsen.

