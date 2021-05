Busseissa polkupyörille ei ole suunniteltuja telineitä eikä tiloja. Ohjeet pyörän kuljettamisesta ovat ympäripyöreitä ja tulevat aiheuttamaan täysin turhia riitatilanteita.

Tuusulassa kokeillaan kesällä polkupyörien kuljettamista bussissa. Polkupyörä on tarkoitus kiinnittää hihnoilla tilaan, joka on varattu lastenvaunuille, pyörätuoleille ja rollaattoreille.

Helsingin seudun liikenne (HSL) aloittaa Tuusulan bussilinjoilla kesän kestävän kokeilun, jossa polkupyörän voi ottaa bussin kyytiin. Polkupyöriä on tarkoitus kuljettaa lastenvaunuille, pyörätuoleille ja rollaattoreille varatussa tilassa. Matkustajia ohjeistetaan kiinnittämään pyöränsä hihnoilla koko matkan ajaksi.

Ajatus polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteensovittamisesta on hieno ja kannatettava – raideliikenteessä. Junat kulkevat nopeasti ja tasaisesti pitkiä matkoja, ja pyörille on junissa merkityt paikat ja telineet. Junan ja polkupyörän yhdistelmä on monella matkalla nopeudessaan ylivertainen henkilöautoon verrattuna.

Busseissa polkupyörille ei ole suunniteltuja telineitä eikä tiloja. Ohjeet pyörän kuljettamisesta ovat ympäripyöreitä ja tulevat aiheuttamaan täysin turhia riitatilanteita.

On matkustajan tulkittavissa, onko hänen pyörälleen tilaa. Onhan sitä, kun matkustan vain pari pysäkinväliä ja niitä hihnojakaan ei lyhyen matkan takia tarvitse kiinnittää. Yksi aikuisten polkupyörä täyttää vaunupaikan niin, että vaunut pitää sijoittaa ainakin osittain käytävälle. Rollaattorin kanssa kulkeva ei voi käyttää tilassa olevia istuimia, ja pyörätuolin voi jättää pysäkille odottamaan seuraavaa vuoroa.

Kiinnittämätön pyörä matkustajien seassa voi saada pahaa vahinkoa aikaiseksi jo jarrutustilanteessa, törmäyksestä puhumattakaan. Kiinnittäminen on matkustajan tehtävä. Vastuu on kuitenkin aina kuljettajalla, mahdollista oikeudenkäyntiä myöten.

Päätös kokeilun aloittamisesta on hyvä esimerkki huonosta asioiden valmistelusta. Toteuttavaa tasoa, tässä tapauksessa kuljettajia, ei ole kuultu. Päätös on tehty todennäköisesti joukkoliikennettä käyttämättömien kesken, ja se tuodaan julki yllättäen vajaat kaksi viikkoa ennen kokeilun aloittamista.

Toivottavasti tästä kokeilusta selvitään ketjurasvasta sotkeentuneilla housuilla ilman henkilövahinkoja.

Jukka Parkkima

linja-autonkuljettaja, Tuusula

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.