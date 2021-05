Kuvitellaanko, että yritysten englanninkieliset nimet ovat tavallaan tae fiksuudesta?

Kielenkäyttöömme on pesiytynyt kuin huomaamatta ilmaisuja, joita olemme pitäneet ikään kuin asiaankuuluvina. Yritysten ja paikkojen englanninkieliset nimet ovat yksi ajallemme tyypillinen ilmiö.

Kauppakeskuksista on jo hankalaa löytää muita kuin englanninkielisiä nimiä. Esimerkiksi Tampereella on Kauppi Sport Center, Hakametsä Sport Campus, Spice Ice by Candy Town ja Ratina Shopping Festival. Miksi normaalit suomalaiset nimet joutuvat väistymään?

Englannin kielen kansalliskieltämme syrjäyttävästä vaikutuksesta on kirjoitettu kriittiseen sävyyn – ja syystäkin, kun yliopistojemme opetus on hitaasti hivuttautumassa englanninkieliseksi. Perusteluiksi on kerrottu paitsi ulkomaalaisten opiskelijoiden läsnäolo myös väärällä tavalla ymmärretty kansainvälistymisen vaatimus.

Jos haluaa tehdä opinnäytetyönsä suomeksi, on siihen haettava erivapaus! Tässä suhteessa historia toistaa itseään. Aikoinaan jouduttiin käymään pitkällistä taistelua ruotsin kielen valta-asemaa vastaan yliopistossa.

Kauppakeskuksissa ja julkisilla paikoilla suomenkielisten nimien korvautuminen englanninkielisillä kuvaa mielestäni kansainvälisyyteen hakeutuvaa alemmuudentuntoamme: englannin kieli on tavallaan tae fiksuudesta. Liikkeiden englanninkieliset nimet ja lyhyet mainostekstit lisännevät monilla kuvitelmaa sivistyneestä, kansainvälisesti merkityksellisestä ostosmaailmasta, jossa oleilu vahvistaa itsetuntoamme ja tärkeyttämme.

Vääränlainen kuvitelma englannin kielen tärkeydestä on oman kielemme ja kulttuurimme kannalta kuitenkin tuhoisaa.

Matti Kääntönen

Tampere

