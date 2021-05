Suomalainen demokratia on mennyt rikki. Poliitikkoja on uhkailtu, ja heidän kimppuunsa on hyökkäilty. Ihmettelemme, miksi lasten ja nuorten pahoinvointi ja koulukiusaamiskokemukset ovat räjähtäneet käsiin. Siksi, että he peilaavat aikuisten maailmaa. Miksi lapset käyttäytyisivät hyvin, jos aikuisetkaan eivät oikein osaa?

Monet poliitikot itsekin puhuvat toisista ihmisistä ikävään sävyyn sosiaalisessa mediassa. Ihan itku tulee välillä silmään vaaliehdokkaiden käytöksen vuoksi. Vaikka suurin osa ihmisistä osaa edelleen käyttäytyä järkevästi, asiallinen ja rakentava keskustelu on käytännössä kadonnut monilta foorumeilta.

Olen päättänyt, että en äänestä enää yksissäkään vaaleissa ennen kuin nykymuotoinen sosiaalinen media ja solvaava ja uhkaava kielenkäyttö on hävitetty politiikan kentiltä. Äänestämättä jättäminen on kannanotto ja ehkä jopa tehokkaampi kuin äänestäminen. Eihän rikkinäisellä autollakaan saa lähteä liikenteeseen. Miksi rikkinäisellä demokratialla siis saisi?

Henri Heinonen

Jyväskylä

